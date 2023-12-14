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Запад ищет наемников для подрывной работы и терактов в СНГ, заявил Нарышкин - РИА Новости, 14.12.2023
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17:14 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/naemniki-1915860455.html
Запад ищет наемников для подрывной работы и терактов в СНГ, заявил Нарышкин
Запад ищет наемников для подрывной работы и терактов в СНГ, заявил Нарышкин - РИА Новости, 14.12.2023
Запад ищет наемников для подрывной работы и терактов в СНГ, заявил Нарышкин
Запад ищет наемников для боев на стороне Киева, а также их использования в подрывной работе в России и других странах СНГ, в том числе во время важных... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T17:14
2023-12-14T17:14
в мире
россия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
снг
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Запад ищет наемников для боев на стороне Киева, а также их использования в подрывной работе в России и других странах СНГ, в том числе во время важных избирательных компаний, спецслужбы государств Содружества должны скоординированно этому противостоять, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Особое значение, как представляется, приобретает скоординированная работа наших ведомств по идентификации лиц и организаций, причастных к вербовке наемников из числа граждан государств СНГ и иностранцев для участия в боевых действиях как на стороне киевского режима, так и других "горячих точках", вскрытию каналов их переброски в зоны конфликтов, а также возможной инфильтрации в Россию и другие страны Содружества", - сказал Нарышкин в Минске на XIX совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. "Обращает на себя внимание тот факт, что спецслужбы США и Великобритании концентрируют усилия на поиске наемников для участия в боевых действиях на стороне киевского режима. Особое значение западники придают вопросу комплектования и обеспечения боеготовности этнических батальонов из числа представителей государств СНГ, отдельные участники которых рассматриваются ими как резерв для осуществления подрывных и диверсионно-террористических акций не только территории Российский Федерации, но и других стран Содружества, в том числе в период важных избирательных компаний", - подчеркнул Нарышкин.
https://ria.ru/20231210/vsu-1914932368.html
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в мире, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг
В мире, Россия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СНГ
Запад ищет наемников для подрывной работы и терактов в СНГ, заявил Нарышкин

Нарышкин: Запад ищет наемников для ВСУ, а позже подрывной работы в СНГ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Запад ищет наемников для боев на стороне Киева, а также их использования в подрывной работе в России и других странах СНГ, в том числе во время важных избирательных компаний, спецслужбы государств Содружества должны скоординированно этому противостоять, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Особое значение, как представляется, приобретает скоординированная работа наших ведомств по идентификации лиц и организаций, причастных к вербовке наемников из числа граждан государств СНГ и иностранцев для участия в боевых действиях как на стороне киевского режима, так и других "горячих точках", вскрытию каналов их переброски в зоны конфликтов, а также возможной инфильтрации в Россию и другие страны Содружества", - сказал Нарышкин в Минске на XIX совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
"Обращает на себя внимание тот факт, что спецслужбы США и Великобритании концентрируют усилия на поиске наемников для участия в боевых действиях на стороне киевского режима. Особое значение западники придают вопросу комплектования и обеспечения боеготовности этнических батальонов из числа представителей государств СНГ, отдельные участники которых рассматриваются ими как резерв для осуществления подрывных и диверсионно-террористических акций не только территории Российский Федерации, но и других стран Содружества, в том числе в период важных избирательных компаний", - подчеркнул Нарышкин.
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В миреРоссияСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)СНГ
 
 
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