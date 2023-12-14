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Путин ответил на вопрос о возвращении "северных надбавок" - РИА Новости, 14.12.2023
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14:51 14.12.2023 (обновлено: 15:28 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/nadbavki-1915803267.html
Путин ответил на вопрос о возвращении "северных надбавок"
Путин ответил на вопрос о возвращении "северных надбавок" - РИА Новости, 14.12.2023
Путин ответил на вопрос о возвращении "северных надбавок"
Вопрос о возвращении полных "северных надбавок" к зарплате для тех, кто родился на Дальнем Востоке, обсуждается в правительстве, сообщил президент России... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:51
2023-12-14T15:28
владимир путин
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общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вопрос о возвращении полных "северных надбавок" к зарплате для тех, кто родился на Дальнем Востоке, обсуждается в правительстве, сообщил президент России Владимир Путин."Вопрос понятный, он обсуждается в правительстве", - сказал Путин отвечая на вопрос, можно ли вернуть законопроект, предусматривающий полную "северную надбавку" родившимся и работающим на Дальнем Востоке.По словам журналиста "ТВ-Колыма-Плюс" Александра Орлова, коэффициент "северных надбавок" в каждом регионе Дальнего Востока вычисляется по-своему. Чтобы получить максимальный, нужно отработать около пяти лет, при этом люди, которые родились на Дальнем Востоке и работают там, наравне с приезжими вынуждены нарабатывать коэффициент, не получая его сразу."Я бы так и сделал, я бы не стал ждать срока прохождения, проживания, работы, это закрепляло бы людей на Дальнем Востоке, что выгодно стране, нужно России. Это вопрос бюджетной обеспеченности и возможностей федерального бюджета. Мы над этим будем думать, и я еще раз попрошу правительство вернуть это в повестку дня", - сказал президент РФ.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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владимир путин, россия, общество, итоги года с владимиром путиным, дальний восток, александр орлов
Владимир Путин, Россия, Общество, Итоги года с Владимиром Путиным, Дальний Восток, Александр Орлов
Путин ответил на вопрос о возвращении "северных надбавок"

Путин: вопрос о возвращении "северных надбавок" обсуждается в правительстве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вопрос о возвращении полных "северных надбавок" к зарплате для тех, кто родился на Дальнем Востоке, обсуждается в правительстве, сообщил президент России Владимир Путин.
«
"Вопрос понятный, он обсуждается в правительстве", - сказал Путин отвечая на вопрос, можно ли вернуть законопроект, предусматривающий полную "северную надбавку" родившимся и работающим на Дальнем Востоке.
По словам журналиста "ТВ-Колыма-Плюс" Александра Орлова, коэффициент "северных надбавок" в каждом регионе Дальнего Востока вычисляется по-своему. Чтобы получить максимальный, нужно отработать около пяти лет, при этом люди, которые родились на Дальнем Востоке и работают там, наравне с приезжими вынуждены нарабатывать коэффициент, не получая его сразу.
«
"Я бы так и сделал, я бы не стал ждать срока прохождения, проживания, работы, это закрепляло бы людей на Дальнем Востоке, что выгодно стране, нужно России. Это вопрос бюджетной обеспеченности и возможностей федерального бюджета. Мы над этим будем думать, и я еще раз попрошу правительство вернуть это в повестку дня", - сказал президент РФ.
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