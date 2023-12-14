Путин ответил на вопрос о возвращении "северных надбавок"
Путин: вопрос о возвращении "северных надбавок" обсуждается в правительстве
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вопрос о возвращении полных "северных надбавок" к зарплате для тех, кто родился на Дальнем Востоке, обсуждается в правительстве, сообщил президент России Владимир Путин.
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"Вопрос понятный, он обсуждается в правительстве", - сказал Путин отвечая на вопрос, можно ли вернуть законопроект, предусматривающий полную "северную надбавку" родившимся и работающим на Дальнем Востоке.
По словам журналиста "ТВ-Колыма-Плюс" Александра Орлова, коэффициент "северных надбавок" в каждом регионе Дальнего Востока вычисляется по-своему. Чтобы получить максимальный, нужно отработать около пяти лет, при этом люди, которые родились на Дальнем Востоке и работают там, наравне с приезжими вынуждены нарабатывать коэффициент, не получая его сразу.
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"Я бы так и сделал, я бы не стал ждать срока прохождения, проживания, работы, это закрепляло бы людей на Дальнем Востоке, что выгодно стране, нужно России. Это вопрос бюджетной обеспеченности и возможностей федерального бюджета. Мы над этим будем думать, и я еще раз попрошу правительство вернуть это в повестку дня", - сказал президент РФ.