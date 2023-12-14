https://ria.ru/20231214/nadbavki-1915803267.html

Путин ответил на вопрос о возвращении "северных надбавок"

Путин ответил на вопрос о возвращении "северных надбавок" - РИА Новости, 14.12.2023

Путин ответил на вопрос о возвращении "северных надбавок"

Вопрос о возвращении полных "северных надбавок" к зарплате для тех, кто родился на Дальнем Востоке, обсуждается в правительстве, сообщил президент России... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:51

2023-12-14T14:51

2023-12-14T15:28

владимир путин

россия

общество

итоги года с владимиром путиным

дальний восток

александр орлов

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вопрос о возвращении полных "северных надбавок" к зарплате для тех, кто родился на Дальнем Востоке, обсуждается в правительстве, сообщил президент России Владимир Путин."Вопрос понятный, он обсуждается в правительстве", - сказал Путин отвечая на вопрос, можно ли вернуть законопроект, предусматривающий полную "северную надбавку" родившимся и работающим на Дальнем Востоке.По словам журналиста "ТВ-Колыма-Плюс" Александра Орлова, коэффициент "северных надбавок" в каждом регионе Дальнего Востока вычисляется по-своему. Чтобы получить максимальный, нужно отработать около пяти лет, при этом люди, которые родились на Дальнем Востоке и работают там, наравне с приезжими вынуждены нарабатывать коэффициент, не получая его сразу."Я бы так и сделал, я бы не стал ждать срока прохождения, проживания, работы, это закрепляло бы людей на Дальнем Востоке, что выгодно стране, нужно России. Это вопрос бюджетной обеспеченности и возможностей федерального бюджета. Мы над этим будем думать, и я еще раз попрошу правительство вернуть это в повестку дня", - сказал президент РФ.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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Наталья Макарова

владимир путин, россия, общество, итоги года с владимиром путиным, дальний восток, александр орлов