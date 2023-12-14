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В Дагестане мусоровоз провалился в асфальт - РИА Новости, 14.12.2023
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11:36 14.12.2023 (обновлено: 11:56 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/musorovoz-1915711215.html
В Дагестане мусоровоз провалился в асфальт
В Дагестане мусоровоз провалился в асфальт - РИА Новости, 14.12.2023
В Дагестане мусоровоз провалился в асфальт
Дорожное полотно обвалилось под колесами мусоровоза на проезжей части в дагестанском Каспийске, большегруз провалился в асфальт. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T11:36
2023-12-14T11:56
происшествия
каспийск
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МАХАЧКАЛА, 14 дек - РИА Новости. Дорожное полотно обвалилось под колесами мусоровоза на проезжей части в дагестанском Каспийске, большегруз провалился в асфальт. Видео произошедшего распространилось в четверг в местных Telegram-каналах. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации Каспийска, случилось это на пересечении улиц Орджоникидзе и Махачкалинской. "Работы ведутся и будут идти до ликвидации повреждения дороги", – сказали агентству в мэрии.
каспийск
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РИА Новости
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происшествия, каспийск
Происшествия, Каспийск
В Дагестане мусоровоз провалился в асфальт

В дагестанском Каспийске большегруз провалился в асфальт

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМусоровоз
Мусоровоз - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мусоровоз. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 14 дек - РИА Новости. Дорожное полотно обвалилось под колесами мусоровоза на проезжей части в дагестанском Каспийске, большегруз провалился в асфальт.
Видео произошедшего распространилось в четверг в местных Telegram-каналах. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации Каспийска, случилось это на пересечении улиц Орджоникидзе и Махачкалинской.
"Работы ведутся и будут идти до ликвидации повреждения дороги", – сказали агентству в мэрии.
 
ПроисшествияКаспийск
 
 
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