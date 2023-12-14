https://ria.ru/20231214/musorovoz-1915711215.html
В Дагестане мусоровоз провалился в асфальт
В Дагестане мусоровоз провалился в асфальт - РИА Новости, 14.12.2023
В Дагестане мусоровоз провалился в асфальт
Дорожное полотно обвалилось под колесами мусоровоза на проезжей части в дагестанском Каспийске, большегруз провалился в асфальт. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T11:36
2023-12-14T11:36
2023-12-14T11:56
происшествия
каспийск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156191/86/1561918697_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_c5b101a09427c4cc4693363b2c4e7c56.jpg
МАХАЧКАЛА, 14 дек - РИА Новости. Дорожное полотно обвалилось под колесами мусоровоза на проезжей части в дагестанском Каспийске, большегруз провалился в асфальт. Видео произошедшего распространилось в четверг в местных Telegram-каналах. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации Каспийска, случилось это на пересечении улиц Орджоникидзе и Махачкалинской. "Работы ведутся и будут идти до ликвидации повреждения дороги", – сказали агентству в мэрии.
каспийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156191/86/1561918697_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_a819de9b930a9fe2d15a9b848ef057f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, каспийск
В Дагестане мусоровоз провалился в асфальт
В дагестанском Каспийске большегруз провалился в асфальт
МАХАЧКАЛА, 14 дек - РИА Новости. Дорожное полотно обвалилось под колесами мусоровоза на проезжей части в дагестанском Каспийске, большегруз провалился в асфальт.
Видео произошедшего распространилось в четверг в местных Telegram-каналах. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации Каспийска, случилось это на пересечении улиц Орджоникидзе и Махачкалинской.
"Работы ведутся и будут идти до ликвидации повреждения дороги", – сказали агентству в мэрии.