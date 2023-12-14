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В Дагестане мусоровоз провалился в асфальт

В Дагестане мусоровоз провалился в асфальт - РИА Новости, 14.12.2023

В Дагестане мусоровоз провалился в асфальт

Дорожное полотно обвалилось под колесами мусоровоза на проезжей части в дагестанском Каспийске, большегруз провалился в асфальт. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T11:36

2023-12-14T11:36

2023-12-14T11:56

происшествия

каспийск

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МАХАЧКАЛА, 14 дек - РИА Новости. Дорожное полотно обвалилось под колесами мусоровоза на проезжей части в дагестанском Каспийске, большегруз провалился в асфальт. Видео произошедшего распространилось в четверг в местных Telegram-каналах. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации Каспийска, случилось это на пересечении улиц Орджоникидзе и Махачкалинской. "Работы ведутся и будут идти до ликвидации повреждения дороги", – сказали агентству в мэрии.

каспийск

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2023

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происшествия, каспийск