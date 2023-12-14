https://ria.ru/20231214/moskva-1915688738.html

Бочкарев рассказал о строительстве тоннелей на участке МСД

Бочкарев рассказал о строительстве тоннелей на участке МСД - РИА Новости, 14.12.2023

Бочкарев рассказал о строительстве тоннелей на участке МСД

Строители приступили к возведению основных конструкций двух тоннелей на отрезке Московского скоростного диаметра (МСД), который соединяет МКАД и автомобильную... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T09:44

2023-12-14T09:44

2023-12-14T09:44

москва

андрей бочкарев

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МОСКВА, 14 дек - РИА Недвижимость. Строители приступили к возведению основных конструкций двух тоннелей на отрезке Московского скоростного диаметра (МСД), который соединяет МКАД и автомобильную дорогу "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе", сообщил заместитель мэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "На участке скоростного диаметра от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе" проектом предусмотрено два тоннеля. Один строится под МКАД, второй - под Симферопольским шоссе. В закрытой части тоннеля, расположенного под МКАД, уже ведутся монолитные работы. Строители выполняют бетонирование перекрытий и стен, две стены уже готовы, всего их будет восемь", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Он отметил, что общая готовность первого тоннеля длиной почти 103 метра, возводимого под МКАД, достигла 70%. "На сегодняшний день уже завершена разработка грунта и выполнено перекрытие участка второго тоннеля, который строится под Симферопольским шоссе. Это сооружение длиннее первого: его протяженность достигает 128,1 метра", - уточнил Бочкарев. Общая протяженность участка Московского скоростного диаметра от МКАД до дороги "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе" составляет 11 километров. Из них 3,6 километра - основной ход, и 7,4 километра приходится на улично-дорожную сеть. Помимо тоннелей, на этом отрезке строятся четыре эстакады, три очистных сооружения, сооружаются два надземных и один подземный пешеходный переход. Проектом также предусмотрена реконструкция существующего подземного пешеходного перехода. Кроме того, в активной фазе находится строительство моста через реку Битцу, где уже выполнены конструкции пролетного строения, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230807/msd-1888578414.html

https://realty.ria.ru/20230802/uchastok-1887786579.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, андрей бочкарев