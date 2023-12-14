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Бочкарев рассказал о строительстве тоннелей на участке МСД - РИА Новости, 14.12.2023
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09:44 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/moskva-1915688738.html
Бочкарев рассказал о строительстве тоннелей на участке МСД
Бочкарев рассказал о строительстве тоннелей на участке МСД - РИА Новости, 14.12.2023
Бочкарев рассказал о строительстве тоннелей на участке МСД
Строители приступили к возведению основных конструкций двух тоннелей на отрезке Московского скоростного диаметра (МСД), который соединяет МКАД и автомобильную... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T09:44
2023-12-14T09:44
москва
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МОСКВА, 14 дек - РИА Недвижимость. Строители приступили к возведению основных конструкций двух тоннелей на отрезке Московского скоростного диаметра (МСД), который соединяет МКАД и автомобильную дорогу "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе", сообщил заместитель мэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "На участке скоростного диаметра от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе" проектом предусмотрено два тоннеля. Один строится под МКАД, второй - под Симферопольским шоссе. В закрытой части тоннеля, расположенного под МКАД, уже ведутся монолитные работы. Строители выполняют бетонирование перекрытий и стен, две стены уже готовы, всего их будет восемь", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Он отметил, что общая готовность первого тоннеля длиной почти 103 метра, возводимого под МКАД, достигла 70%. "На сегодняшний день уже завершена разработка грунта и выполнено перекрытие участка второго тоннеля, который строится под Симферопольским шоссе. Это сооружение длиннее первого: его протяженность достигает 128,1 метра", - уточнил Бочкарев. Общая протяженность участка Московского скоростного диаметра от МКАД до дороги "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе" составляет 11 километров. Из них 3,6 километра - основной ход, и 7,4 километра приходится на улично-дорожную сеть. Помимо тоннелей, на этом отрезке строятся четыре эстакады, три очистных сооружения, сооружаются два надземных и один подземный пешеходный переход. Проектом также предусмотрена реконструкция существующего подземного пешеходного перехода. Кроме того, в активной фазе находится строительство моста через реку Битцу, где уже выполнены конструкции пролетного строения, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230807/msd-1888578414.html
https://realty.ria.ru/20230802/uchastok-1887786579.html
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москва, андрей бочкарев
Москва, Андрей Бочкарев
Бочкарев рассказал о строительстве тоннелей на участке МСД

Строители приступили к возведению основных конструкций двух тоннелей на МСД

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкОткрытие нового участка МСД
Открытие нового участка МСД - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Открытие нового участка МСД . Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Недвижимость. Строители приступили к возведению основных конструкций двух тоннелей на отрезке Московского скоростного диаметра (МСД), который соединяет МКАД и автомобильную дорогу "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе", сообщил заместитель мэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"На участке скоростного диаметра от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе" проектом предусмотрено два тоннеля. Один строится под МКАД, второй - под Симферопольским шоссе. В закрытой части тоннеля, расположенного под МКАД, уже ведутся монолитные работы. Строители выполняют бетонирование перекрытий и стен, две стены уже готовы, всего их будет восемь", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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Он отметил, что общая готовность первого тоннеля длиной почти 103 метра, возводимого под МКАД, достигла 70%.
"На сегодняшний день уже завершена разработка грунта и выполнено перекрытие участка второго тоннеля, который строится под Симферопольским шоссе. Это сооружение длиннее первого: его протяженность достигает 128,1 метра", - уточнил Бочкарев.
Общая протяженность участка Московского скоростного диаметра от МКАД до дороги "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе" составляет 11 километров. Из них 3,6 километра - основной ход, и 7,4 километра приходится на улично-дорожную сеть. Помимо тоннелей, на этом отрезке строятся четыре эстакады, три очистных сооружения, сооружаются два надземных и один подземный пешеходный переход. Проектом также предусмотрена реконструкция существующего подземного пешеходного перехода. Кроме того, в активной фазе находится строительство моста через реку Битцу, где уже выполнены конструкции пролетного строения, добавляется в сообщении.
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