Рейтинг@Mail.ru
Россия не отпихивается от Молдавии, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 14.12.2023 (обновлено: 15:33 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/moldaviya-1915816767.html
Россия не отпихивается от Молдавии, заявил Путин
Россия не отпихивается от Молдавии, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
Россия не отпихивается от Молдавии, заявил Путин
Большой ценности для России присутствие Молдавии в содружестве независимых государств (СНГ) не имеет, но мы готовы с ним сотрудничать, ни от кого не... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:30
2023-12-14T15:33
россия
молдавия
владимир путин
снг
итоги года с владимиром путиным
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915804783_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_f3758aee62b227e83292b49f7febb55b.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Большой ценности для России присутствие Молдавии в содружестве независимых государств (СНГ) не имеет, но мы готовы с ним сотрудничать, ни от кого не "отпихиваемся", заявил президент России Владимир Путин."Как хотят, так пускай и делают. Для нас большой ценности присутствие этой страны в СНГ не имеет, но мы готовы, мы не отказываемся ни от кого, не "отпихиваемся". Хотят работать - мы рады, пожалуйста. Не хотят - это их выбор", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231027/denonsatsiya-1905723189.html
россия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915804783_40:0:2769:2047_1920x0_80_0_0_a88c790d5b8c8c0feccbcaad9080ae04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, молдавия, владимир путин, снг, итоги года с владимиром путиным
Россия, Молдавия, Владимир Путин, СНГ, Итоги года с Владимиром Путиным
Россия не отпихивается от Молдавии, заявил Путин

Путин: для России нет большой ценности в присутствии Молдавии в СНГ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Большой ценности для России присутствие Молдавии в содружестве независимых государств (СНГ) не имеет, но мы готовы с ним сотрудничать, ни от кого не "отпихиваемся", заявил президент России Владимир Путин.
"Как хотят, так пускай и делают. Для нас большой ценности присутствие этой страны в СНГ не имеет, но мы готовы, мы не отказываемся ни от кого, не "отпихиваемся". Хотят работать - мы рады, пожалуйста. Не хотят - это их выбор", - сказал Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Молдавия денонсировала 29 соглашений с СНГ в 2023 году
27 октября, 19:42
 
РоссияМолдавияВладимир ПутинСНГИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала