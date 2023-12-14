https://ria.ru/20231214/moldaviya-1915816767.html

Россия не отпихивается от Молдавии, заявил Путин

Россия не отпихивается от Молдавии, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023

Россия не отпихивается от Молдавии, заявил Путин

Большой ценности для России присутствие Молдавии в содружестве независимых государств (СНГ) не имеет, но мы готовы с ним сотрудничать, ни от кого не... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:30

2023-12-14T15:30

2023-12-14T15:33

россия

молдавия

владимир путин

снг

итоги года с владимиром путиным

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915804783_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_f3758aee62b227e83292b49f7febb55b.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Большой ценности для России присутствие Молдавии в содружестве независимых государств (СНГ) не имеет, но мы готовы с ним сотрудничать, ни от кого не "отпихиваемся", заявил президент России Владимир Путин."Как хотят, так пускай и делают. Для нас большой ценности присутствие этой страны в СНГ не имеет, но мы готовы, мы не отказываемся ни от кого, не "отпихиваемся". Хотят работать - мы рады, пожалуйста. Не хотят - это их выбор", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231027/denonsatsiya-1905723189.html

россия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, молдавия, владимир путин, снг, итоги года с владимиром путиным