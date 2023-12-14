https://ria.ru/20231214/moldaviya-1915816767.html
Россия не отпихивается от Молдавии, заявил Путин
Россия не отпихивается от Молдавии, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
Россия не отпихивается от Молдавии, заявил Путин
Большой ценности для России присутствие Молдавии в содружестве независимых государств (СНГ) не имеет, но мы готовы с ним сотрудничать, ни от кого не... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:30
2023-12-14T15:30
2023-12-14T15:33
россия
молдавия
владимир путин
снг
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Большой ценности для России присутствие Молдавии в содружестве независимых государств (СНГ) не имеет, но мы готовы с ним сотрудничать, ни от кого не "отпихиваемся", заявил президент России Владимир Путин."Как хотят, так пускай и делают. Для нас большой ценности присутствие этой страны в СНГ не имеет, но мы готовы, мы не отказываемся ни от кого, не "отпихиваемся". Хотят работать - мы рады, пожалуйста. Не хотят - это их выбор", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, молдавия, владимир путин, снг, итоги года с владимиром путиным
Россия, Молдавия, Владимир Путин, СНГ, Итоги года с Владимиром Путиным
Россия не отпихивается от Молдавии, заявил Путин
Путин: для России нет большой ценности в присутствии Молдавии в СНГ
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Большой ценности для России присутствие Молдавии в содружестве независимых государств (СНГ) не имеет, но мы готовы с ним сотрудничать, ни от кого не "отпихиваемся", заявил президент России Владимир Путин.
"Как хотят, так пускай и делают. Для нас большой ценности присутствие этой страны в СНГ не имеет, но мы готовы, мы не отказываемся ни от кого, не "отпихиваемся". Хотят работать - мы рады, пожалуйста. Не хотят - это их выбор", - сказал Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
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