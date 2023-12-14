https://ria.ru/20231214/moldaviya-1915811863.html
Путин прокомментировал статус Молдавии
Путин прокомментировал статус Молдавии - РИА Новости, 14.12.2023
Путин прокомментировал статус Молдавии
Молдавия была беднейшей страной ЕС, сейчас это "почетное" место заняла Украина, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:17
2023-12-14T15:17
2023-12-14T15:43
молдавия
украина
итоги года с владимиром путиным
владимир путин
евросоюз
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915807877_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_73b04835746862fe08ec21b93af13a61.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Молдавия была беднейшей страной ЕС, сейчас это "почетное" место заняла Украина, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, Молдавия совсем недавно была "беднейшей страной Европы", но сейчас Украина заняла это место.Он также добавил, что Россия строит все планы по интеграционным процессам исключительно на основе добровольности всех участников и взаимной выгоды.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20231214/moldaviya-1915816767.html
молдавия
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915807877_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_390ba21ec061d928a68a94395b675c38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, украина, итоги года с владимиром путиным, владимир путин, евросоюз, россия
Молдавия, Украина, Итоги года с Владимиром Путиным, Владимир Путин, Евросоюз, Россия
Путин прокомментировал статус Молдавии
Путин: Молдавия была беднейшей страной ЕС, сейчас это "почетное" место у Украины