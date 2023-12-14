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Путин прокомментировал статус Молдавии - РИА Новости, 14.12.2023
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15:17 14.12.2023 (обновлено: 15:43 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/moldaviya-1915811863.html
Путин прокомментировал статус Молдавии
Путин прокомментировал статус Молдавии - РИА Новости, 14.12.2023
Путин прокомментировал статус Молдавии
Молдавия была беднейшей страной ЕС, сейчас это "почетное" место заняла Украина, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:17
2023-12-14T15:43
молдавия
украина
итоги года с владимиром путиным
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Молдавия была беднейшей страной ЕС, сейчас это "почетное" место заняла Украина, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, Молдавия совсем недавно была "беднейшей страной Европы", но сейчас Украина заняла это место.Он также добавил, что Россия строит все планы по интеграционным процессам исключительно на основе добровольности всех участников и взаимной выгоды.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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молдавия, украина, итоги года с владимиром путиным, владимир путин, евросоюз, россия
Молдавия, Украина, Итоги года с Владимиром Путиным, Владимир Путин, Евросоюз, Россия
Путин прокомментировал статус Молдавии

Путин: Молдавия была беднейшей страной ЕС, сейчас это "почетное" место у Украины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Молдавия была беднейшей страной ЕС, сейчас это "почетное" место заняла Украина, заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, Молдавия совсем недавно была "беднейшей страной Европы", но сейчас Украина заняла это место.
Он также добавил, что Россия строит все планы по интеграционным процессам исключительно на основе добровольности всех участников и взаимной выгоды.
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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