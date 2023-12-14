https://ria.ru/20231214/moldaviya-1915811863.html

Путин прокомментировал статус Молдавии

Путин прокомментировал статус Молдавии - РИА Новости, 14.12.2023

Путин прокомментировал статус Молдавии

Молдавия была беднейшей страной ЕС, сейчас это "почетное" место заняла Украина, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:17

2023-12-14T15:17

2023-12-14T15:43

молдавия

украина

итоги года с владимиром путиным

владимир путин

евросоюз

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915807877_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_73b04835746862fe08ec21b93af13a61.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Молдавия была беднейшей страной ЕС, сейчас это "почетное" место заняла Украина, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, Молдавия совсем недавно была "беднейшей страной Европы", но сейчас Украина заняла это место.Он также добавил, что Россия строит все планы по интеграционным процессам исключительно на основе добровольности всех участников и взаимной выгоды.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/moldaviya-1915816767.html

молдавия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, украина, итоги года с владимиром путиным, владимир путин, евросоюз, россия