Санду заявила, что Молдавия продолжит наращивать оборонный потенциал
Санду заявила, что Молдавия будет усиливать оборонный потенциал с помощью Запада
© AP Photo / Darko BandicПрезидент Молдавии Майя Санду
© AP Photo / Darko Bandic
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 дек – РИА Новости. Молдавия продолжит активно наращивать оборонный потенциал с помощью Запада, заявила в среду вечером глава республики Майя Санду.
Во вторник национальная армия Молдавии получила партию техники от Евросоюза в рамках Европейского фонда мира (EPF) для подразделений саперов и службы медицинской помощи, сообщили в пресс-службе минобороны республики.
"Мы продолжим активно наращивать свой оборонный потенциал, а также продолжим работать над обеспечением безопасности. Мы это делаем не только за свой счет, но и с помощью зарубежной поддержки. У нас есть несколько проектов, связанных с безопасностью, которые мы обсуждаем с нашими внешними партнерами. Мы выражаем свою озабоченность вопросами безопасности в контексте войны (СВО – ред.) в регионе и просим поддержки любого рода, чтобы гарантировать безопасность республики", - сказала Санду в интервью телеканалу Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии").
В 2021 году Европейский союз запустил платформу поддержки "Европейский фонд мира", а затем Совет Европы утвердил первый транш помощи оборонной системе Молдавии. Первоначально пакет финансовой помощи составлял 7 миллионов евро. Позже эта поддержка достигла общей суммы в 87 миллионов евро. Первый транш по этому проекту был получен в мае текущего года.
Ранее Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступает оппозиция.
Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент Санду, в стране стали часто проводится учения с участием военных США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО.