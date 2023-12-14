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Санду заявила, что Молдавия продолжит наращивать оборонный потенциал - РИА Новости, 14.12.2023
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00:58 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/moldaviya-1915661033.html
Санду заявила, что Молдавия продолжит наращивать оборонный потенциал
Санду заявила, что Молдавия продолжит наращивать оборонный потенциал - РИА Новости, 14.12.2023
Санду заявила, что Молдавия продолжит наращивать оборонный потенциал
Молдавия продолжит активно наращивать оборонный потенциал с помощью Запада, заявила в среду вечером глава республики Майя Санду. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T00:58
2023-12-14T00:58
в мире
молдавия
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великобритания
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КИШИНЕВ, 14 дек – РИА Новости. Молдавия продолжит активно наращивать оборонный потенциал с помощью Запада, заявила в среду вечером глава республики Майя Санду. Во вторник национальная армия Молдавии получила партию техники от Евросоюза в рамках Европейского фонда мира (EPF) для подразделений саперов и службы медицинской помощи, сообщили в пресс-службе минобороны республики. "Мы продолжим активно наращивать свой оборонный потенциал, а также продолжим работать над обеспечением безопасности. Мы это делаем не только за свой счет, но и с помощью зарубежной поддержки. У нас есть несколько проектов, связанных с безопасностью, которые мы обсуждаем с нашими внешними партнерами. Мы выражаем свою озабоченность вопросами безопасности в контексте войны (СВО – ред.) в регионе и просим поддержки любого рода, чтобы гарантировать безопасность республики", - сказала Санду в интервью телеканалу Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии"). В 2021 году Европейский союз запустил платформу поддержки "Европейский фонд мира", а затем Совет Европы утвердил первый транш помощи оборонной системе Молдавии. Первоначально пакет финансовой помощи составлял 7 миллионов евро. Позже эта поддержка достигла общей суммы в 87 миллионов евро. Первый транш по этому проекту был получен в мае текущего года. Ранее Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступает оппозиция. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент Санду, в стране стали часто проводится учения с участием военных США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО.
https://ria.ru/20231212/moldaviya-1915408823.html
https://ria.ru/20231212/konflikt-1915399813.html
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в мире, молдавия, сша, великобритания, майя санду, нато, совет европы
В мире, Молдавия, США, Великобритания, Майя Санду, НАТО, Совет Европы
Санду заявила, что Молдавия продолжит наращивать оборонный потенциал

Санду заявила, что Молдавия будет усиливать оборонный потенциал с помощью Запада

© AP Photo / Darko BandicПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Darko Bandic
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 дек – РИА Новости. Молдавия продолжит активно наращивать оборонный потенциал с помощью Запада, заявила в среду вечером глава республики Майя Санду.
Во вторник национальная армия Молдавии получила партию техники от Евросоюза в рамках Европейского фонда мира (EPF) для подразделений саперов и службы медицинской помощи, сообщили в пресс-службе минобороны республики.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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"Мы продолжим активно наращивать свой оборонный потенциал, а также продолжим работать над обеспечением безопасности. Мы это делаем не только за свой счет, но и с помощью зарубежной поддержки. У нас есть несколько проектов, связанных с безопасностью, которые мы обсуждаем с нашими внешними партнерами. Мы выражаем свою озабоченность вопросами безопасности в контексте войны (СВО – ред.) в регионе и просим поддержки любого рода, чтобы гарантировать безопасность республики", - сказала Санду в интервью телеканалу Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии").
В 2021 году Европейский союз запустил платформу поддержки "Европейский фонд мира", а затем Совет Европы утвердил первый транш помощи оборонной системе Молдавии. Первоначально пакет финансовой помощи составлял 7 миллионов евро. Позже эта поддержка достигла общей суммы в 87 миллионов евро. Первый транш по этому проекту был получен в мае текущего года.
Ранее Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступает оппозиция.
Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент Санду, в стране стали часто проводится учения с участием военных США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО.
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В миреМолдавияСШАВеликобританияМайя СандуНАТОСовет Европы
 
 
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