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Необходимости во второй волне мобилизации нет, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 14.12.2023 (обновлено: 13:47 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/mobilizatsiya-1915734727.html
Необходимости во второй волне мобилизации нет, заявил Путин
Необходимости во второй волне мобилизации нет, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
Необходимости во второй волне мобилизации нет, заявил Путин
Необходимости во второй волне мобилизации нет, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:26
2023-12-14T13:47
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Необходимости во второй волне мобилизации нет, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года.&quot;Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет&quot;, — указал он в ответ на вопрос о возможности новой мобилизации.Глава государства напомнил, что во время частичной мобилизации призвали 300 тысяч человек. После этого власти перешли к набору военных на контрактной основе, планируя за год привлечь в войска 412 тысяч человек. Но по состоянию на вчерашний день в армию набрали уже 486 тысяч бойцов, рассказал Путин. И поток мужчин, готовых защищать страну с оружием в руках, не сокращается, подчеркнул президент, ежедневно в военкоматы по всей стране приходят по полторы тысячи добровольцев."Вместе с добровольцами, просто это условное деление, контракт подписывают на два, на три года, так называемые добровольцы, хотя все, по сути, герои и воины Отечества, просто у них (контракт. — Прим. ред.) на год, на более короткий срок. Но все вместе будет до полумиллиона человека до конца текущего года", — уточнил глава государства.Путин также отметил, что мобилизованные из первой волны отлично воюют, 14 из них стали героями России. Сейчас 244 тысячи человек находятся в зоне боевых действий, 41 тысяча человек уволились по достижении предельного возраста, состоянию здоровья и другим причинам.Призыв по частичной мобилизации провели в России осенью прошлого года. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В армию призвали 300 тысяч резервистов, в основном тех, кто уже служил, имеет опыт и военно-учетную специальность.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231214/krynki-1915746560.html
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Путин о второй волне мобилизации
Путин о второй волне мобилизации
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частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России
Необходимости во второй волне мобилизации нет, заявил Путин

Путин: никакой необходимости во второй волне мобилизации нет

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Необходимости во второй волне мобилизации нет, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года.
«

"Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет", — указал он в ответ на вопрос о возможности новой мобилизации.

Глава государства напомнил, что во время частичной мобилизации призвали 300 тысяч человек. После этого власти перешли к набору военных на контрактной основе, планируя за год привлечь в войска 412 тысяч человек. Но по состоянию на вчерашний день в армию набрали уже 486 тысяч бойцов, рассказал Путин.
И поток мужчин, готовых защищать страну с оружием в руках, не сокращается, подчеркнул президент, ежедневно в военкоматы по всей стране приходят по полторы тысячи добровольцев.
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"Вместе с добровольцами, просто это условное деление, контракт подписывают на два, на три года, так называемые добровольцы, хотя все, по сути, герои и воины Отечества, просто у них (контракт. — Прим. ред.) на год, на более короткий срок. Но все вместе будет до полумиллиона человека до конца текущего года", — уточнил глава государства.
Путин также отметил, что мобилизованные из первой волны отлично воюют, 14 из них стали героями России. Сейчас 244 тысячи человек находятся в зоне боевых действий, 41 тысяча человек уволились по достижении предельного возраста, состоянию здоровья и другим причинам.
Призыв по частичной мобилизации провели в России осенью прошлого года. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В армию призвали 300 тысяч резервистов, в основном тех, кто уже служил, имеет опыт и военно-учетную специальность.
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Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в России
 
 
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