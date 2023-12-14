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Исследование: покупки лыж в России за год подскочили в полтора раза
Исследование: покупки лыж в России за год подскочили в полтора раза - РИА Новости, 14.12.2023
Исследование: покупки лыж в России за год подскочили в полтора раза
Россияне на фоне снежной погоды резко нарастили спрос на лыжи: в ноябре - начале декабря покупки этого спортинвентаря выросли в 1,5 раза по сравнению с... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T05:10
2023-12-14T05:10
2023-12-14T05:15
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россияне на фоне снежной погоды резко нарастили спрос на лыжи: в ноябре - начале декабря покупки этого спортинвентаря выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснили для РИА Новости аналитики "Чек Индекс". "Средний чек покупки лыж составил 3 304 рубля, оказавшись на 11% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло за год на 59%", - подсчитали авторы исследования, изучив данные фискальных чеков. Положительная динамика была и по некоторым другим популярным зимним товарам. Заметно выросли покупки коньков и тюбингов-ватрушек (оба товара - на 19%). А вот число покупок санок снизилось на 14%. При этом средний чек вырос по всем перечисленным товарам. По санкам - на 15%, до 2650 рублей, по конькам - на 8%, до 4 229 рублей, по тюбингам - на 2%, до 1847 рублей. "На продажи спортинвентаря и средств развлечений в начале зимнего сезона оказали влияние такие факторы, как мощный снежный циклон в начале декабря, перераспределение спроса в детском сегменте в пользу детей школьного возраста, а также восстановление потребления спорттоваров в целом благодаря появлению новых магазинов и увеличению онлайн-продаж", - отмечают авторы исследования.
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экономика, россия
Исследование: покупки лыж в России за год подскочили в полтора раза
Исследование" Чек Индекс": покупки лыж в России за год подскочили в 1,5 раза
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россияне на фоне снежной погоды резко нарастили спрос на лыжи: в ноябре - начале декабря покупки этого спортинвентаря выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснили для РИА Новости аналитики "Чек Индекс".
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"Средний чек покупки лыж составил 3 304 рубля, оказавшись на 11% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло за год на 59%", - подсчитали авторы исследования, изучив данные фискальных чеков.
Положительная динамика была и по некоторым другим популярным зимним товарам. Заметно выросли покупки коньков и тюбингов-ватрушек (оба товара - на 19%). А вот число покупок санок снизилось на 14%.
При этом средний чек вырос по всем перечисленным товарам. По санкам - на 15%, до 2650 рублей, по конькам - на 8%, до 4 229 рублей, по тюбингам - на 2%, до 1847 рублей.
"На продажи спортинвентаря и средств развлечений в начале зимнего сезона оказали влияние такие факторы, как мощный снежный циклон в начале декабря, перераспределение спроса в детском сегменте в пользу детей школьного возраста, а также восстановление потребления спорттоваров в целом благодаря появлению новых магазинов и увеличению онлайн-продаж", - отмечают авторы исследования.
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