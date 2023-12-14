Рейтинг@Mail.ru
Исследование: покупки лыж в России за год подскочили в полтора раза - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:10 14.12.2023 (обновлено: 05:15 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/lyzhi-1915672906.html
Исследование: покупки лыж в России за год подскочили в полтора раза
Исследование: покупки лыж в России за год подскочили в полтора раза - РИА Новости, 14.12.2023
Исследование: покупки лыж в России за год подскочили в полтора раза
Россияне на фоне снежной погоды резко нарастили спрос на лыжи: в ноябре - начале декабря покупки этого спортинвентаря выросли в 1,5 раза по сравнению с... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T05:10
2023-12-14T05:15
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913745840_0:159:3012:1854_1920x0_80_0_0_37c0a4bab4a03a9b0d68b59a613dba27.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россияне на фоне снежной погоды резко нарастили спрос на лыжи: в ноябре - начале декабря покупки этого спортинвентаря выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснили для РИА Новости аналитики "Чек Индекс". "Средний чек покупки лыж составил 3 304 рубля, оказавшись на 11% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло за год на 59%", - подсчитали авторы исследования, изучив данные фискальных чеков. Положительная динамика была и по некоторым другим популярным зимним товарам. Заметно выросли покупки коньков и тюбингов-ватрушек (оба товара - на 19%). А вот число покупок санок снизилось на 14%. При этом средний чек вырос по всем перечисленным товарам. По санкам - на 15%, до 2650 рублей, по конькам - на 8%, до 4 229 рублей, по тюбингам - на 2%, до 1847 рублей. "На продажи спортинвентаря и средств развлечений в начале зимнего сезона оказали влияние такие факторы, как мощный снежный циклон в начале декабря, перераспределение спроса в детском сегменте в пользу детей школьного возраста, а также восстановление потребления спорттоваров в целом благодаря появлению новых магазинов и увеличению онлайн-продаж", - отмечают авторы исследования.
https://ria.ru/20231212/onlayn-prodazhi-1915403098.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913745840_280:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_3658b00b275d3fb343039d1eafa8cf5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
Исследование: покупки лыж в России за год подскочили в полтора раза

Исследование" Чек Индекс": покупки лыж в России за год подскочили в 1,5 раза

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкОтдыхающие на горнолыжном курорте
Отдыхающие на горнолыжном курорте - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на горнолыжном курорте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россияне на фоне снежной погоды резко нарастили спрос на лыжи: в ноябре - начале декабря покупки этого спортинвентаря выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснили для РИА Новости аналитики "Чек Индекс".
«
"Средний чек покупки лыж составил 3 304 рубля, оказавшись на 11% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло за год на 59%", - подсчитали авторы исследования, изучив данные фискальных чеков.
Положительная динамика была и по некоторым другим популярным зимним товарам. Заметно выросли покупки коньков и тюбингов-ватрушек (оба товара - на 19%). А вот число покупок санок снизилось на 14%.
При этом средний чек вырос по всем перечисленным товарам. По санкам - на 15%, до 2650 рублей, по конькам - на 8%, до 4 229 рублей, по тюбингам - на 2%, до 1847 рублей.
"На продажи спортинвентаря и средств развлечений в начале зимнего сезона оказали влияние такие факторы, как мощный снежный циклон в начале декабря, перераспределение спроса в детском сегменте в пользу детей школьного возраста, а также восстановление потребления спорттоваров в целом благодаря появлению новых магазинов и увеличению онлайн-продаж", - отмечают авторы исследования.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и генеральный директор онлайн-площадки Вайлдберриз Татьяна Бакальчук во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Онлайн-продажи ивановских предпринимателей за год выросли в два раза
12 декабря, 20:00
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала