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Сальдо заявил, что напряженность в районе села Крынки сохраняется - РИА Новости, 14.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:19 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/krynki-1915762618.html
Сальдо заявил, что напряженность в районе села Крынки сохраняется
Сальдо заявил, что напряженность в районе села Крынки сохраняется - РИА Новости, 14.12.2023
Сальдо заявил, что напряженность в районе села Крынки сохраняется
Напряженность в районе села Крынки на левом берегу Днепра сохраняется, однако противник в этом районе блокирован, его успешно уничтожают российские военные,... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:19
2023-12-14T13:19
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсонская область
владимир сальдо
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 14 дек - РИА Новости. Напряженность в районе села Крынки на левом берегу Днепра сохраняется, однако противник в этом районе блокирован, его успешно уничтожают российские военные, сообщил журналистам губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Напряженность в районе села Крынки на левом берегу Днепра сохраняется. Однако противник там блокирован и успешно уничтожается нашими военными. Сил и возможностей выбраться из мешка у него нет. Боевики киевского режима выдыхаются, это начинает доходить даже до их бесчеловечных командиров", - сказал Сальдо. В четверг на ежегодной пресс-конференции по итогам года президент РФ Владимир Путин заявил, что в районе названного села российское командование приняло решение отойти на несколько метров, чтобы уберечь личный состав от ненужных потерь. ВСУ зашли на небольшой участок левого берега, но это, как говорят сами украинские военнослужащие, стало для них дорогой в один конец, отметил российский лидер. Сальдо подчеркнул, что интенсивность обстрелов гражданской инфраструктуры на левом берегу последнее время не ослабевает. "Киевский режим применяет все виды вооружений - артиллерию, минометы, РСЗО, беспилотники. Здесь не стоит копаться в технических моментах, это не так важно. Главное и самое возмутительное - что продолжается намеренный террор мирного населения", - сказал глава региона. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, херсонская область , владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сальдо заявил, что напряженность в районе села Крынки сохраняется

Сальдо: ВСУ блокированы в районе Крынок и уничтожаются российскими военными

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России на Херсонском направлении
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России на Херсонском направлении. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 14 дек - РИА Новости. Напряженность в районе села Крынки на левом берегу Днепра сохраняется, однако противник в этом районе блокирован, его успешно уничтожают российские военные, сообщил журналистам губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Напряженность в районе села Крынки на левом берегу Днепра сохраняется. Однако противник там блокирован и успешно уничтожается нашими военными. Сил и возможностей выбраться из мешка у него нет. Боевики киевского режима выдыхаются, это начинает доходить даже до их бесчеловечных командиров", - сказал Сальдо.
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В четверг на ежегодной пресс-конференции по итогам года президент РФ Владимир Путин заявил, что в районе названного села российское командование приняло решение отойти на несколько метров, чтобы уберечь личный состав от ненужных потерь. ВСУ зашли на небольшой участок левого берега, но это, как говорят сами украинские военнослужащие, стало для них дорогой в один конец, отметил российский лидер.
Сальдо подчеркнул, что интенсивность обстрелов гражданской инфраструктуры на левом берегу последнее время не ослабевает. "Киевский режим применяет все виды вооружений - артиллерию, минометы, РСЗО, беспилотники. Здесь не стоит копаться в технических моментах, это не так важно. Главное и самое возмутительное - что продолжается намеренный террор мирного населения", - сказал глава региона.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХерсонская областьВладимир СальдоУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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