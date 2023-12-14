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Большинство россиян носят кроссовки, показал опрос - РИА Новости, 14.12.2023
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11:17 14.12.2023 (обновлено: 11:51 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/krossovki-1915704403.html
Большинство россиян носят кроссовки, показал опрос
Большинство россиян носят кроссовки, показал опрос - РИА Новости, 14.12.2023
Большинство россиян носят кроссовки, показал опрос
Большинство россиян носят кроссовки, а у 60% в гардеробе есть 2-3 пары, но отличить подделку от оригинала смогут лишь чуть более четверти респондентов, следует... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T11:17
2023-12-14T11:51
общество
россия
вциом
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Большинство россиян носят кроссовки, а у 60% в гардеробе есть 2-3 пары, но отличить подделку от оригинала смогут лишь чуть более четверти респондентов, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Почти половина россиян (47%) носят кроссовки каждый день, 26% - несколько раз в неделю, 10% - несколько раз в месяц, 8% - носят раз в месяц или реже, 9% - совсем не носят. При этом ежедневно кроссовки чаще носят мужчины, чем женщины - 52% против 42% соответственно. У более половины (60%) опрошенных в гардеробе есть 2-3 пары кроссовок, по одной паре у 16%, у 17% респондентов четыре-пять пар, у 6% - шесть и более пар кроссовок. У 39% россиян купленные ими кроссовки стоят до 3000 рублей, у 34% - до 5000 рублей, у 20% - до 10000 рублей. Треть респондентов (32%) сообщили, что обычно они носят кроссовки Nike, 26% - Adidas, 22% - Reebok, 16% - Puma, 14% - Demix, 11% - New Balance. Каждый четвертый опрошенный ответил, что сможет определить оригинальность кроссовок, больше половины признались, что не смогут. Также россиян попросили назвать, в каких местах высока вероятность купить неоригинальные кроссовки "ушедших брендов". Так, по мнению большинства опрошенных, высока вероятность купить подделку в обувном магазине, продающем в том числе кроссовки (60%), на маркетплейсе (63%), в магазине рядом с домом, по типу универмага или спорттоваров (73%), на рынке (77%). Всероссийский интернет-опрос ВЦИОМ "ВЦИОМ-Онлайн" был проведен с 31 октября по 2 ноября 2023 года среди 1607 опрошенных от 18 лет. Метод опроса - интернет-опрос по стратифицированной случайной выборке на основе вероятностной панели. Участники панели рекрутируются в ходе ежедневного всероссийского телефонного (CATI) опроса "Спутник", который проводится по случайной (RDD) выборке мобильных номеров из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://radiosputnik.ru/20230616/krossovki-1878634379.html
https://ria.ru/20210207/krossovki-1594209783.html
https://ria.ru/20181105/1532041107.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
353
60
общество, россия, вциом
Общество, Россия, ВЦИОМ
Большинство россиян носят кроссовки, показал опрос

ВЦИОМ: у 60 процентов россиян есть две-три пары кроссовок

© iStock.com / nd3000Тренировка на беговой дорожке в спортзале
Тренировка на беговой дорожке в спортзале - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© iStock.com / nd3000
Тренировка на беговой дорожке в спортзале. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Большинство россиян носят кроссовки, а у 60% в гардеробе есть 2-3 пары, но отличить подделку от оригинала смогут лишь чуть более четверти респондентов, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Почти половина россиян (47%) носят кроссовки каждый день, 26% - несколько раз в неделю, 10% - несколько раз в месяц, 8% - носят раз в месяц или реже, 9% - совсем не носят. При этом ежедневно кроссовки чаще носят мужчины, чем женщины - 52% против 42% соответственно.
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У более половины (60%) опрошенных в гардеробе есть 2-3 пары кроссовок, по одной паре у 16%, у 17% респондентов четыре-пять пар, у 6% - шесть и более пар кроссовок. У 39% россиян купленные ими кроссовки стоят до 3000 рублей, у 34% - до 5000 рублей, у 20% - до 10000 рублей.
Треть респондентов (32%) сообщили, что обычно они носят кроссовки Nike, 26% - Adidas, 22% - Reebok, 16% - Puma, 14% - Demix, 11% - New Balance.
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Каждый четвертый опрошенный ответил, что сможет определить оригинальность кроссовок, больше половины признались, что не смогут. Также россиян попросили назвать, в каких местах высока вероятность купить неоригинальные кроссовки "ушедших брендов". Так, по мнению большинства опрошенных, высока вероятность купить подделку в обувном магазине, продающем в том числе кроссовки (60%), на маркетплейсе (63%), в магазине рядом с домом, по типу универмага или спорттоваров (73%), на рынке (77%).
Всероссийский интернет-опрос ВЦИОМ "ВЦИОМ-Онлайн" был проведен с 31 октября по 2 ноября 2023 года среди 1607 опрошенных от 18 лет.
Метод опроса - интернет-опрос по стратифицированной случайной выборке на основе вероятностной панели. Участники панели рекрутируются в ходе ежедневного всероссийского телефонного (CATI) опроса "Спутник", который проводится по случайной (RDD) выборке мобильных номеров из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.
Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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