https://ria.ru/20231214/konteynerovoz-1915924816.html
В Йемене хуситы напали на контейнеровоз Maersk
В Йемене хуситы напали на контейнеровоз Maersk - РИА Новости, 14.12.2023
В Йемене хуситы напали на контейнеровоз Maersk
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) подтвердило нанесение удара по контейнеровозу компании Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T23:35
2023-12-14T23:35
2023-12-14T23:35
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ДОХА, 14 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) подтвердило нанесение удара по контейнеровозу компании Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что ракета была выпущена с подконтрольной хуситам территории в Йемене по контейнеровозу Maersk Gibraltar под флагом Гонконга в районе Баб-эль-Мандебского пролива, однако не попала в цель. Агентство отметило, что судно направляясь из султаната Омана в Саудовскую Аравию. "Военно-морские силы Йемена провели военную операцию против направлявшегося в израильское образование контейнеровоза Maersk Gibraltar, он был атакован беспилотником с прямым попаданием в цель", - заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире подконтрольного движению телеканала "Аль-Масира". Он уточнил, что "судно было атаковано после того, как экипаж корабля отказался отвечать на предупреждение военно-морских сил Йемена". Как сказал Сариа, за последние 48 часов вооруженным силам Йемена удалось предотвратить проход нескольких кораблей, которые направлялись в порты Израиля, и они продолжат препятствовать проходу в Красном и Аравийском морях связанных с израильскими компаниями или идущих в Израиль судов до прекращения военных действий Израиля в палестинском секторе Газа.
https://ria.ru/20231214/ssha-1915686393.html
https://ria.ru/20231212/khusity-1915242023.html
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в мире, йемен, израиль, гонконг, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Йемен, Израиль, Гонконг, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Йемене хуситы напали на контейнеровоз Maersk
В Йемене хуситы напали на контейнеровоз Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе