https://ria.ru/20231214/konteynerovoz-1915924816.html

В Йемене хуситы напали на контейнеровоз Maersk

В Йемене хуситы напали на контейнеровоз Maersk - РИА Новости, 14.12.2023

В Йемене хуситы напали на контейнеровоз Maersk

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) подтвердило нанесение удара по контейнеровозу компании Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T23:35

2023-12-14T23:35

2023-12-14T23:35

в мире

йемен

израиль

гонконг

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151347/63/1513476311_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_1a587cd4b82e07b9d774790934cdf434.jpg

ДОХА, 14 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) подтвердило нанесение удара по контейнеровозу компании Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что ракета была выпущена с подконтрольной хуситам территории в Йемене по контейнеровозу Maersk Gibraltar под флагом Гонконга в районе Баб-эль-Мандебского пролива, однако не попала в цель. Агентство отметило, что судно направляясь из султаната Омана в Саудовскую Аравию. "Военно-морские силы Йемена провели военную операцию против направлявшегося в израильское образование контейнеровоза Maersk Gibraltar, он был атакован беспилотником с прямым попаданием в цель", - заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире подконтрольного движению телеканала "Аль-Масира". Он уточнил, что "судно было атаковано после того, как экипаж корабля отказался отвечать на предупреждение военно-морских сил Йемена". Как сказал Сариа, за последние 48 часов вооруженным силам Йемена удалось предотвратить проход нескольких кораблей, которые направлялись в порты Израиля, и они продолжат препятствовать проходу в Красном и Аравийском морях связанных с израильскими компаниями или идущих в Израиль судов до прекращения военных действий Израиля в палестинском секторе Газа.

https://ria.ru/20231214/ssha-1915686393.html

https://ria.ru/20231212/khusity-1915242023.html

йемен

израиль

гонконг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йемен, израиль, гонконг, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году