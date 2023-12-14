https://ria.ru/20231214/konflikt-1915759496.html

Путин призвал к урегулированию палестино-израильского конфликта

Путин призвал к урегулированию палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 14.12.2023

Путин призвал к урегулированию палестино-израильского конфликта

Нужно создать фундаментальные основы для палестино-израильского урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:12

2023-12-14T13:12

2023-12-14T13:12

владимир путин

оон

израиль

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Нужно создать фундаментальные основы для палестино-израильского урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нужно создать фундаментальные основы для израильско-палестинского урегулирования", - сказал он, подводя итоги года. По словам Путина, чрезвычайно важно реализовать решения ООН по созданию палестинского государства. Большая ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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палестина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, оон, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, итоги года с владимиром путиным