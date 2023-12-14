https://ria.ru/20231214/konflikt-1915759496.html
Путин призвал к урегулированию палестино-израильского конфликта
Путин призвал к урегулированию палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 14.12.2023
Путин призвал к урегулированию палестино-израильского конфликта
Нужно создать фундаментальные основы для палестино-израильского урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:12
2023-12-14T13:12
2023-12-14T13:12
владимир путин
оон
израиль
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Нужно создать фундаментальные основы для палестино-израильского урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нужно создать фундаментальные основы для израильско-палестинского урегулирования", - сказал он, подводя итоги года. По словам Путина, чрезвычайно важно реализовать решения ООН по созданию палестинского государства. Большая ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, оон, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, итоги года с владимиром путиным
Владимир Путин, ООН, Израиль, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин призвал к урегулированию палестино-израильского конфликта
Путин: нужно создать фундаментальные основы для урегулирования в Палестине