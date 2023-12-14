https://ria.ru/20231214/konflikt-1915741223.html

Лукашенко заявил о конфликте Украины и Запада

Лукашенко заявил о конфликте Украины и Запада - РИА Новости, 14.12.2023

Лукашенко заявил о конфликте Украины и Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит конфликт в отношениях между Украиной и Западом. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:36

2023-12-14T12:36

2023-12-14T13:01

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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит конфликт в отношениях между Украиной и Западом."Сегодня конфликтуют уже Запад с Украиной… Перекрыли всю границу, сегодня еще больше. Безмозглую политику проводят", - заявил Лукашенко в четверг в Минске на встрече с руководителями делегаций, участвующих в заседании совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ.Глава белорусского государства подчеркнул, что ошибки разного масштаба совершают все, но нужно уметь вовремя остановиться."Кто сегодня не готов остановиться? Знаете. Я предупреждал Зеленского: возникнет где-то заварушка или другая причина – о тебе забудут. Пожалуйста: Ближний Восток, внутренняя ситуация в Америке. И что произошло? Ходит, бедняга (Зеленский – ред.), с протянутой рукой… Они (Запад – ред.) подло повели по отношению даже к тому же Зеленскому. Почему Зеленский – россияне так часто говорят – нагло себя ведет? Он не нагло себя ведет. Накануне войны сели за стол переговоров, американцы сказали Зеленскому: "Ты воюешь, а мы тебя финансируем, поставляем оружие". Почему не поставляют, не финансируют? Он от них и требует", - продолжил Лукашенко.Он призвал договариваться, заявив, что "эта мерзкая ситуация никому не нужна". Лукашенко подчеркнул, что Россия и Белоруссия, ближайшие соседи Украины, готовы к переговорам и никогда не отказывались от них. "Тогда Зеленского сдерживал Запад. Сейчас они кивают на Зеленского: "если он согласится на переговоры, мы тоже готовы". Я к тому, что (как только) возникла новая ситуация - и кинули (Запад Украину – ред.), как в Афганистане. За шасси (самолетов – ред.) будут держаться и падать на аэродром", - добавил Лукашенко.

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

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в мире, украина, александр лукашенко, белоруссия