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Лукашенко заявил о конфликте Украины и Запада - РИА Новости, 14.12.2023
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12:36 14.12.2023 (обновлено: 13:01 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/konflikt-1915741223.html
Лукашенко заявил о конфликте Украины и Запада
Лукашенко заявил о конфликте Украины и Запада - РИА Новости, 14.12.2023
Лукашенко заявил о конфликте Украины и Запада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит конфликт в отношениях между Украиной и Западом. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:36
2023-12-14T13:01
в мире
украина
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит конфликт в отношениях между Украиной и Западом."Сегодня конфликтуют уже Запад с Украиной… Перекрыли всю границу, сегодня еще больше. Безмозглую политику проводят", - заявил Лукашенко в четверг в Минске на встрече с руководителями делегаций, участвующих в заседании совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ.Глава белорусского государства подчеркнул, что ошибки разного масштаба совершают все, но нужно уметь вовремя остановиться."Кто сегодня не готов остановиться? Знаете. Я предупреждал Зеленского: возникнет где-то заварушка или другая причина – о тебе забудут. Пожалуйста: Ближний Восток, внутренняя ситуация в Америке. И что произошло? Ходит, бедняга (Зеленский – ред.), с протянутой рукой… Они (Запад – ред.) подло повели по отношению даже к тому же Зеленскому. Почему Зеленский – россияне так часто говорят – нагло себя ведет? Он не нагло себя ведет. Накануне войны сели за стол переговоров, американцы сказали Зеленскому: "Ты воюешь, а мы тебя финансируем, поставляем оружие". Почему не поставляют, не финансируют? Он от них и требует", - продолжил Лукашенко.Он призвал договариваться, заявив, что "эта мерзкая ситуация никому не нужна". Лукашенко подчеркнул, что Россия и Белоруссия, ближайшие соседи Украины, готовы к переговорам и никогда не отказывались от них. "Тогда Зеленского сдерживал Запад. Сейчас они кивают на Зеленского: "если он согласится на переговоры, мы тоже готовы". Я к тому, что (как только) возникла новая ситуация - и кинули (Запад Украину – ред.), как в Афганистане. За шасси (самолетов – ред.) будут держаться и падать на аэродром", - добавил Лукашенко.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
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в мире, украина, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Украина, Александр Лукашенко, Белоруссия
Лукашенко заявил о конфликте Украины и Запада

Лукашенко заявил, что видит конфликт в отношениях Украины и Запада

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит конфликт в отношениях между Украиной и Западом.
"Сегодня конфликтуют уже Запад с Украиной… Перекрыли всю границу, сегодня еще больше. Безмозглую политику проводят", - заявил Лукашенко в четверг в Минске на встрече с руководителями делегаций, участвующих в заседании совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Предать Украину: США нашли способ сохранить лицо
7 декабря, 08:00
Глава белорусского государства подчеркнул, что ошибки разного масштаба совершают все, но нужно уметь вовремя остановиться.
"Кто сегодня не готов остановиться? Знаете. Я предупреждал Зеленского: возникнет где-то заварушка или другая причина – о тебе забудут. Пожалуйста: Ближний Восток, внутренняя ситуация в Америке. И что произошло? Ходит, бедняга (Зеленский – ред.), с протянутой рукой… Они (Запад – ред.) подло повели по отношению даже к тому же Зеленскому. Почему Зеленский – россияне так часто говорят – нагло себя ведет? Он не нагло себя ведет. Накануне войны сели за стол переговоров, американцы сказали Зеленскому: "Ты воюешь, а мы тебя финансируем, поставляем оружие". Почему не поставляют, не финансируют? Он от них и требует", - продолжил Лукашенко.
Он призвал договариваться, заявив, что "эта мерзкая ситуация никому не нужна". Лукашенко подчеркнул, что Россия и Белоруссия, ближайшие соседи Украины, готовы к переговорам и никогда не отказывались от них. "Тогда Зеленского сдерживал Запад. Сейчас они кивают на Зеленского: "если он согласится на переговоры, мы тоже готовы". Я к тому, что (как только) возникла новая ситуация - и кинули (Запад Украину – ред.), как в Афганистане. За шасси (самолетов – ред.) будут держаться и падать на аэродром", - добавил Лукашенко.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме в США - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
"Украина уже победила", а Зеленский опять проиграл
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
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