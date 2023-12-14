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Глава Евросовета надеется найти решение на саммите по финансированию Киева - РИА Новости, 14.12.2023
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22:21 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/kompromiss-1915918805.html
Глава Евросовета надеется найти решение на саммите по финансированию Киева
Глава Евросовета надеется найти решение на саммите по финансированию Киева - РИА Новости, 14.12.2023
Глава Евросовета надеется найти решение на саммите по финансированию Киева
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что рассчитывает в ближайшие часы достичь компромисса по финансированию Украины "в небольших объемах". РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T22:21
2023-12-14T22:21
в мире
украина
шарль мишель
евросовет
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что рассчитывает в ближайшие часы достичь компромисса по финансированию Украины "в небольших объемах". "Мы продолжим работу, мы работаем над многолетними финансовыми рамками (бюджетом ЕС – ред.). Это сложные дебаты, я рассчитываю, что в ближайшие часы мы сможем принять решение и продемонстрировать единство и по этому вопросу. Мы хотим поддерживать Украину небольшой финансовой поддержкой, с одной стороны, с другой, мы также хотим адаптировать многолетние рамки в соответствии с нашими приоритетами", - сказал Мишель журналистам.
https://ria.ru/20231214/peregovory-1915909181.html
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в мире, украина, шарль мишель, евросовет, евросоюз, киев
В мире, Украина, Шарль Мишель, Евросовет, Евросоюз, Киев
Глава Евросовета надеется найти решение на саммите по финансированию Киева

Шарль Мишель надеется достичь компромисса на саммите по финансированию Украины

© Sputnik / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкПрезидент Европейского Совета Шарль Мишель
Президент Европейского Совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Sputnik / Игорь Егоров
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Президент Европейского Совета Шарль Мишель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что рассчитывает в ближайшие часы достичь компромисса по финансированию Украины "в небольших объемах".
«
"Мы продолжим работу, мы работаем над многолетними финансовыми рамками (бюджетом ЕС – ред.). Это сложные дебаты, я рассчитываю, что в ближайшие часы мы сможем принять решение и продемонстрировать единство и по этому вопросу. Мы хотим поддерживать Украину небольшой финансовой поддержкой, с одной стороны, с другой, мы также хотим адаптировать многолетние рамки в соответствии с нашими приоритетами", - сказал Мишель журналистам.
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