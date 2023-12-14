https://ria.ru/20231214/kompromiss-1915918805.html

Глава Евросовета надеется найти решение на саммите по финансированию Киева

Глава Евросовета надеется найти решение на саммите по финансированию Киева - РИА Новости, 14.12.2023

Глава Евросовета надеется найти решение на саммите по финансированию Киева

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что рассчитывает в ближайшие часы достичь компромисса по финансированию Украины "в небольших объемах". РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T22:21

2023-12-14T22:21

2023-12-14T22:21

в мире

украина

шарль мишель

евросовет

евросоюз

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875926249_0:83:2004:1210_1920x0_80_0_0_510e3bb13377805fa1c1f23dfd99a9e3.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что рассчитывает в ближайшие часы достичь компромисса по финансированию Украины "в небольших объемах". "Мы продолжим работу, мы работаем над многолетними финансовыми рамками (бюджетом ЕС – ред.). Это сложные дебаты, я рассчитываю, что в ближайшие часы мы сможем принять решение и продемонстрировать единство и по этому вопросу. Мы хотим поддерживать Украину небольшой финансовой поддержкой, с одной стороны, с другой, мы также хотим адаптировать многолетние рамки в соответствии с нашими приоритетами", - сказал Мишель журналистам.

https://ria.ru/20231214/peregovory-1915909181.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, шарль мишель, евросовет, евросоюз, киев