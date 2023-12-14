https://ria.ru/20231214/komissiya-1915786085.html

С пенсионеров не будут брать комиссию при оплате услуг ЖКХ

С пенсионеров не будут брать комиссию при оплате услуг ЖКХ - РИА Новости, 14.12.2023

С пенсионеров не будут брать комиссию при оплате услуг ЖКХ

Президент России Владимир Путин заявил, что банки в ближайшее время перестанут брать комиссию за оплату услуг ЖКХ с пенсионеров, решение уже принято. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:15

2023-12-14T14:15

2023-12-14T15:08

итоги года с владимиром путиным

жкх

владимир путин

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что банки в ближайшее время перестанут брать комиссию за оплату услуг ЖКХ с пенсионеров, решение уже принято."Это неправильно (оплата комиссии банку при оплате услуг ЖКХ - ред.), особенно если это касается пенсионеров. Решение только что принято. Комиссия уплачиваться пенсионерами не будет", - сказал Путин, подводя итоги года на большой пресс-конференции, которая в этом году совмещена с прямой линией.Он также сообщил, что пенсии в 2024 будут проиндексированы на 7,5%, в июле 2024 года будет третья индексация пенсии за 1,5 года. Тогда же вырастут тарифы ЖКХ - но впервые за этот же период. По словам президента, тарифы должны расти своевременно, а доходы людей должны увеличиваться опережающими темпами.Президент отметил, что сейчас действует правило, согласно которому, если расходы семьи на уплату ЖКХ превышают 22%, то семья имеет право на получение субсидии: "Сотни тысяч людей воспользовались этой возможностью в 2022 году, в этом году то же самое". В некоторых регионах порог еще меньше - не 22%, а 15-20%.Госдума на минувшей неделе приняла закон, отменяющий банковские комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг для физлиц, нуждающихся в соцподдержке. Их перечень подготовит правительство РФ. Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

итоги года с владимиром путиным, жкх, владимир путин