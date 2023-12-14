https://ria.ru/20231214/komissiya-1915786085.html
С пенсионеров не будут брать комиссию при оплате услуг ЖКХ
С пенсионеров не будут брать комиссию при оплате услуг ЖКХ - РИА Новости, 14.12.2023
С пенсионеров не будут брать комиссию при оплате услуг ЖКХ
Президент России Владимир Путин заявил, что банки в ближайшее время перестанут брать комиссию за оплату услуг ЖКХ с пенсионеров, решение уже принято. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:15
2023-12-14T14:15
2023-12-14T15:08
итоги года с владимиром путиным
жкх
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915030686_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_49271d0280ab92c6a3617f7f9107a996.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что банки в ближайшее время перестанут брать комиссию за оплату услуг ЖКХ с пенсионеров, решение уже принято."Это неправильно (оплата комиссии банку при оплате услуг ЖКХ - ред.), особенно если это касается пенсионеров. Решение только что принято. Комиссия уплачиваться пенсионерами не будет", - сказал Путин, подводя итоги года на большой пресс-конференции, которая в этом году совмещена с прямой линией.Он также сообщил, что пенсии в 2024 будут проиндексированы на 7,5%, в июле 2024 года будет третья индексация пенсии за 1,5 года. Тогда же вырастут тарифы ЖКХ - но впервые за этот же период. По словам президента, тарифы должны расти своевременно, а доходы людей должны увеличиваться опережающими темпами.Президент отметил, что сейчас действует правило, согласно которому, если расходы семьи на уплату ЖКХ превышают 22%, то семья имеет право на получение субсидии: "Сотни тысяч людей воспользовались этой возможностью в 2022 году, в этом году то же самое". В некоторых регионах порог еще меньше - не 22%, а 15-20%.Госдума на минувшей неделе приняла закон, отменяющий банковские комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг для физлиц, нуждающихся в соцподдержке. Их перечень подготовит правительство РФ. Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
итоги года с владимиром путиным, жкх, владимир путин
Итоги года с Владимиром Путиным, ЖКХ, Владимир Путин
С пенсионеров не будут брать комиссию при оплате услуг ЖКХ
Путин сообщил об отмене банковских комиссий для пенсионеров за оплату ЖКХ
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что банки в ближайшее время перестанут брать комиссию за оплату услуг ЖКХ с пенсионеров, решение уже принято.
"Это неправильно (оплата комиссии банку при оплате услуг ЖКХ - ред.), особенно если это касается пенсионеров. Решение только что принято. Комиссия уплачиваться пенсионерами не будет", - сказал Путин, подводя итоги года на большой пресс-конференции, которая в этом году совмещена с прямой линией.
Он также сообщил, что пенсии в 2024 будут проиндексированы на 7,5%, в июле 2024 года будет третья индексация пенсии за 1,5 года. Тогда же вырастут тарифы ЖКХ - но впервые за этот же период. По словам президента, тарифы должны расти своевременно, а доходы людей должны увеличиваться опережающими темпами.
Президент отметил, что сейчас действует правило, согласно которому, если расходы семьи на уплату ЖКХ превышают 22%, то семья имеет право на получение субсидии: "Сотни тысяч людей воспользовались этой возможностью в 2022 году, в этом году то же самое". В некоторых регионах порог еще меньше - не 22%, а 15-20%.
Госдума
на минувшей неделе приняла закон, отменяющий банковские комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг для физлиц, нуждающихся в соцподдержке. Их перечень подготовит правительство РФ. Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.
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