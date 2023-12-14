https://ria.ru/20231214/kitay-1915792436.html
Путин заявил, что Россия и Китай не создают блоки
Путин заявил, что Россия и Китай не создают блоки - РИА Новости, 14.12.2023
Путин заявил, что Россия и Китай не создают блоки
Россия и Китай не создают блоки и не дружат против третьих стран, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:26
2023-12-14T14:26
2023-12-14T14:45
россия
китай
владимир путин
в мире
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия и Китай не создают блоки и не дружат против третьих стран, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги."Мы (Россия и Китай - ред.) сотрудничаем и в военной области, и в экономической, и в гуманитарной, но мы никаких блоков не создаем. И наша дружба не направлена против третьих стран, она направлена на пользу нам самим, но не против кого бы то ни было", - сказал президент.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин, в мире, итоги года с владимиром путиным
Россия, Китай, Владимир Путин, В мире, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин заявил, что Россия и Китай не создают блоки
Путин: дружба России и Китая не направлена против третьих стран
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия и Китай не создают блоки и не дружат против третьих стран, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги.
"Мы (Россия и Китай - ред.) сотрудничаем и в военной области, и в экономической, и в гуманитарной, но мы никаких блоков не создаем. И наша дружба не направлена против третьих стран, она направлена на пользу нам самим, но не против кого бы то ни было", - сказал президент.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Запад все правильно понял: Путин, Си и Глобальный Юг снова выиграли