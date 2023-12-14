https://ria.ru/20231214/kitay-1915792436.html

Путин заявил, что Россия и Китай не создают блоки

Путин заявил, что Россия и Китай не создают блоки - РИА Новости, 14.12.2023

Путин заявил, что Россия и Китай не создают блоки

Россия и Китай не создают блоки и не дружат против третьих стран, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:26

2023-12-14T14:26

2023-12-14T14:45

россия

китай

владимир путин

в мире

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия и Китай не создают блоки и не дружат против третьих стран, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги."Мы (Россия и Китай - ред.) сотрудничаем и в военной области, и в экономической, и в гуманитарной, но мы никаких блоков не создаем. И наша дружба не направлена против третьих стран, она направлена на пользу нам самим, но не против кого бы то ни было", - сказал президент.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, китай, владимир путин, в мире, итоги года с владимиром путиным