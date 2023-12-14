https://ria.ru/20231214/keniya-1915710894.html
Кения планирует отменить визы для российских туристов
Кения планирует отменить визы для российских туристов - РИА Новости, 14.12.2023
Кения планирует отменить визы для российских туристов
Президент Кении Уильям Руто заявил, что с января 2024 года страна отменит визы для туристов со всего мира, включая Россию, сообщает The East African. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T11:35
2023-12-14T11:35
2023-12-14T11:35
туризм
новости - туризм
кения
россия
африка
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153294/86/1532948699_0:192:3000:1880_1920x0_80_0_0_42bdc9c67c9dc4205e7509f05f48eb13.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент Кении Уильям Руто заявил, что с января 2024 года страна отменит визы для туристов со всего мира, включая Россию, сообщает The East African."Как президент этой необыкновенной страны я с большим удовольствием делаю историческое объявление о решении правительства. С января 2024 года Кения станет полностью безвизовой", – заявил глава государства.С декабря необходимость получения разрешения на въезд отменена для жителей государств Африки. Эксперимент признан удачным, потому его распространят на гостей из других стран.Перед путешествием необходимо будет зарегистрироваться на специальном сайте, пройти идентификацию и получить официальное разрешение на пересечение границы. Пока веб-платформа находится в разработке.Сейчас для въезда в страну россиянам нужно оформить платную электронную визу. Прямого авиасообщения между двумя странами нет, туристы летают с пересадками в Турции, Эфиопии или на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20231212/kitay-1915314400.html
кения
россия
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153294/86/1532948699_0:0:3000:2250_1920x0_80_0_0_2949b0de01f4521a6b476f221f01e3c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, кения, россия, африка, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Кения, Россия, Африка, Туризм
Кения планирует отменить визы для российских туристов
Власти Кении с 2024 года планируют отменить визы для российских туристов