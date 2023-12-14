https://ria.ru/20231214/keniya-1915710894.html

Кения планирует отменить визы для российских туристов

Кения планирует отменить визы для российских туристов - РИА Новости, 14.12.2023

Кения планирует отменить визы для российских туристов

Президент Кении Уильям Руто заявил, что с января 2024 года страна отменит визы для туристов со всего мира, включая Россию, сообщает The East African. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T11:35

2023-12-14T11:35

2023-12-14T11:35

туризм

новости - туризм

кения

россия

африка

туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153294/86/1532948699_0:192:3000:1880_1920x0_80_0_0_42bdc9c67c9dc4205e7509f05f48eb13.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент Кении Уильям Руто заявил, что с января 2024 года страна отменит визы для туристов со всего мира, включая Россию, сообщает The East African."Как президент этой необыкновенной страны я с большим удовольствием делаю историческое объявление о решении правительства. С января 2024 года Кения станет полностью безвизовой", – заявил глава государства.С декабря необходимость получения разрешения на въезд отменена для жителей государств Африки. Эксперимент признан удачным, потому его распространят на гостей из других стран.Перед путешествием необходимо будет зарегистрироваться на специальном сайте, пройти идентификацию и получить официальное разрешение на пересечение границы. Пока веб-платформа находится в разработке.Сейчас для въезда в страну россиянам нужно оформить платную электронную визу. Прямого авиасообщения между двумя странами нет, туристы летают с пересадками в Турции, Эфиопии или на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20231212/kitay-1915314400.html

кения

россия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, кения, россия, африка, туризм