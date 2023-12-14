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Более 370 катков работают в Подмосковье
Более 370 катков работают в Подмосковье - РИА Новости, 14.12.2023
Более 370 катков работают в Подмосковье
В Московской области открыты для посетителей более 370 катков, всего в зимнем сезоне будет работать более 800 ледовых площадок, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T17:26
2023-12-14T17:26
2023-12-14T17:26
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Московской области открыты для посетителей более 370 катков, всего в зимнем сезоне будет работать более 800 ледовых площадок, сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта региона. "На сегодняшний день в Подмосковье работают уже 377 катков. Это и хоккейные коробки во дворах, и катки на школьных стадионах, в парках и центральных площадях городов. Всего в сезоне 2023-2024 планируется залить 845 катков, в том числе 37 – с искусственным льдом", – сказал министр физкультуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов, его цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что самые большие искусственные катки в текущем сезоне – свыше 7,3 тысячи квадратных метров на стадионе "Зоркий" в Красногорске и 5,5 тысячи квадратных метров в парке "Патриот". В Подмосковье 193 парка культуры и отдыха, во многих из них располагаются катки и лыжные трассы. "В этом году на территории Подмосковья будут функционировать 30 больших катков с искусственным покрытием, где можно взять на прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками при необходимости. Уже работают 18 таких катков", – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его цитирует пресс-служба. Он добавил, что на текущей неделе состоится открытие двух крупных катков в Ленинском городском округе и одного на Центральной площади Солнечногорска. Открытие оставшихся девяти планируется 23 декабря.
https://ria.ru/20231214/kadety-1915817856.html
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московская область (подмосковье), красногорск, солнечногорск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Солнечногорск
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Московской области открыты для посетителей более 370 катков, всего в зимнем сезоне будет работать более 800 ледовых площадок, сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта региона.
"На сегодняшний день в Подмосковье работают уже 377 катков. Это и хоккейные коробки во дворах, и катки на школьных стадионах, в парках и центральных площадях городов. Всего в сезоне 2023-2024 планируется залить 845 катков, в том числе 37 – с искусственным льдом", – сказал министр физкультуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов, его цитирует пресс-служба.
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В ведомстве уточнили, что самые большие искусственные катки в текущем сезоне – свыше 7,3 тысячи квадратных метров на стадионе "Зоркий" в Красногорске и 5,5 тысячи квадратных метров в парке "Патриот". В Подмосковье 193 парка культуры и отдыха, во многих из них располагаются катки и лыжные трассы.
"В этом году на территории Подмосковья будут функционировать 30 больших катков с искусственным покрытием, где можно взять на прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками при необходимости. Уже работают 18 таких катков", – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его цитирует пресс-служба.
Он добавил, что на текущей неделе состоится открытие двух крупных катков в Ленинском городском округе и одного на Центральной площади Солнечногорска. Открытие оставшихся девяти планируется 23 декабря.
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