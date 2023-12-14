Рейтинг@Mail.ru
Более 370 катков работают в Подмосковье - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
17:26 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/katok-1915863867.html
Более 370 катков работают в Подмосковье
Более 370 катков работают в Подмосковье - РИА Новости, 14.12.2023
Более 370 катков работают в Подмосковье
В Московской области открыты для посетителей более 370 катков, всего в зимнем сезоне будет работать более 800 ледовых площадок, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T17:26
2023-12-14T17:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
красногорск
солнечногорск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837540150_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91859441ae3d4dd69a945e5347f499b6.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Московской области открыты для посетителей более 370 катков, всего в зимнем сезоне будет работать более 800 ледовых площадок, сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта региона. "На сегодняшний день в Подмосковье работают уже 377 катков. Это и хоккейные коробки во дворах, и катки на школьных стадионах, в парках и центральных площадях городов. Всего в сезоне 2023-2024 планируется залить 845 катков, в том числе 37 – с искусственным льдом", – сказал министр физкультуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов, его цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что самые большие искусственные катки в текущем сезоне – свыше 7,3 тысячи квадратных метров на стадионе "Зоркий" в Красногорске и 5,5 тысячи квадратных метров в парке "Патриот". В Подмосковье 193 парка культуры и отдыха, во многих из них располагаются катки и лыжные трассы. "В этом году на территории Подмосковья будут функционировать 30 больших катков с искусственным покрытием, где можно взять на прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками при необходимости. Уже работают 18 таких катков", – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его цитирует пресс-служба. Он добавил, что на текущей неделе состоится открытие двух крупных катков в Ленинском городском округе и одного на Центральной площади Солнечногорска. Открытие оставшихся девяти планируется 23 декабря.
https://ria.ru/20231214/kadety-1915817856.html
https://ria.ru/20231127/podmoskove-1912080749.html
московская область (подмосковье)
красногорск
солнечногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837540150_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c4fe354357b642c4c8f9868af90a485.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), красногорск, солнечногорск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Солнечногорск

Более 370 катков работают в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКаток
Каток - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Каток. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Московской области открыты для посетителей более 370 катков, всего в зимнем сезоне будет работать более 800 ледовых площадок, сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта региона.
"На сегодняшний день в Подмосковье работают уже 377 катков. Это и хоккейные коробки во дворах, и катки на школьных стадионах, в парках и центральных площадях городов. Всего в сезоне 2023-2024 планируется залить 845 катков, в том числе 37 – с искусственным льдом", – сказал министр физкультуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов, его цитирует пресс-служба.
VII Международный благотворительный кадетский бал в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Кадеты Подмосковья поучаствуют в кремлевском благотворительном балу
Вчера, 15:33
В ведомстве уточнили, что самые большие искусственные катки в текущем сезоне – свыше 7,3 тысячи квадратных метров на стадионе "Зоркий" в Красногорске и 5,5 тысячи квадратных метров в парке "Патриот". В Подмосковье 193 парка культуры и отдыха, во многих из них располагаются катки и лыжные трассы.
"В этом году на территории Подмосковья будут функционировать 30 больших катков с искусственным покрытием, где можно взять на прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками при необходимости. Уже работают 18 таких катков", – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его цитирует пресс-служба.
Он добавил, что на текущей неделе состоится открытие двух крупных катков в Ленинском городском округе и одного на Центральной площади Солнечногорска. Открытие оставшихся девяти планируется 23 декабря.
Здание со встроенной поликлиникой в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Почти 20 инвестиционных медучреждений появится в Подмосковье в 2024 году
27 ноября, 12:26
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КрасногорскСолнечногорск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала