https://ria.ru/20231214/katki-1915880939.html

Более 370 катков заработали для посетителей в МО

Более 370 катков заработали для посетителей в МО - РИА Новости, 14.12.2023

Более 370 катков заработали для посетителей в МО

В Московской области для посетителей заработали 377 катков. В общей сложности жители и гости региона смогут посетить 845 ледовых площадок, среди которых 37 с... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T18:38

2023-12-14T18:38

2023-12-14T18:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Московской области для посетителей заработали 377 катков. В общей сложности жители и гости региона смогут посетить 845 ледовых площадок, среди которых 37 с искусственным льдом. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство физической культуры и спорта Московской области."Это и хоккейные коробки во дворах, и катки на школьных стадионах, в парках и центральных площадях городов", – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.Площадка на стадионе "Зоркий" в Красногорске площадью более 7,3 тысячи квадратных метров и площадка в парке "Патриот" площадью 5,5 тысячи "квадратов" стали самыми большими искусственными катками.В 193 парках Московской области также есть лыжные трассы.

московская область (подмосковье)

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2023

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московская область (подмосковье)