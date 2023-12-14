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Более 370 катков заработали для посетителей в МО - РИА Новости, 14.12.2023
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Новости Подмосковья
 
18:38 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/katki-1915880939.html
Более 370 катков заработали для посетителей в МО
Более 370 катков заработали для посетителей в МО - РИА Новости, 14.12.2023
Более 370 катков заработали для посетителей в МО
В Московской области для посетителей заработали 377 катков. В общей сложности жители и гости региона смогут посетить 845 ледовых площадок, среди которых 37 с... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T18:38
2023-12-14T18:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Московской области для посетителей заработали 377 катков. В общей сложности жители и гости региона смогут посетить 845 ледовых площадок, среди которых 37 с искусственным льдом. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство физической культуры и спорта Московской области."Это и хоккейные коробки во дворах, и катки на школьных стадионах, в парках и центральных площадях городов", – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.Площадка на стадионе "Зоркий" в Красногорске площадью более 7,3 тысячи квадратных метров и площадка в парке "Патриот" площадью 5,5 тысячи "квадратов" стали самыми большими искусственными катками.В 193 парках Московской области также есть лыжные трассы.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 370 катков заработали для посетителей в МО

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛюди катаются на катке
Люди катаются на катке - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Московской области для посетителей заработали 377 катков. В общей сложности жители и гости региона смогут посетить 845 ледовых площадок, среди которых 37 с искусственным льдом. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство физической культуры и спорта Московской области.
"Это и хоккейные коробки во дворах, и катки на школьных стадионах, в парках и центральных площадях городов", – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
Площадка на стадионе "Зоркий" в Красногорске площадью более 7,3 тысячи квадратных метров и площадка в парке "Патриот" площадью 5,5 тысячи "квадратов" стали самыми большими искусственными катками.
В 193 парках Московской области также есть лыжные трассы.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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