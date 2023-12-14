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Путин обсудит с Минздравом создание программы по кардиозаболеваниям - РИА Новости, 14.12.2023
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15:23 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/kardiozabolevaniya-1915814054.html
Путин обсудит с Минздравом создание программы по кардиозаболеваниям
Путин обсудит с Минздравом создание программы по кардиозаболеваниям - РИА Новости, 14.12.2023
Путин обсудит с Минздравом создание программы по кардиозаболеваниям
Президент России Владимир Путин пообещал поговорить с главой комиссии Госсовета по соцполитике, губернатором Великого Новгорода Андреем Никитиным и... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:23
2023-12-14T15:23
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал поговорить с главой комиссии Госсовета по соцполитике, губернатором Великого Новгорода Андреем Никитиным и министерством здравоохранения о программе по кардиозаболеваниям. "Я поговорю, конечно, с Андреем Никитиным, губернатором (Великого Новгорода - ред.) и с Минздравом. Не знаю, нужно ли создавать отдельную программу именно по кардио. У нас есть отдельная программа по онкозаболеваниям. Она работает хорошо, но кардио - это, действительно, одна из проблем и одна из причин смертности, высокая - это кардиозаболевания, сосудистые заболевания", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией. Он также отметил, что программа, связанная с развитием первичного звена здравоохранения, будет продлена. "И, может быть, там предусмотреть отдельное направление, которое бы обеспечило сохранение здоровья людей из (группы - ред.) риска: своевременное явление, диспансеризация и последующие решения", - подчеркнул глава государства. "Количество летальных исходов (от кардиозаболеваний - ред.) уменьшается, я слышал", - заключил Путин.
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общество, здоровье - общество, великий новгород, россия, владимир путин, андрей никитин (политик), итоги года с владимиром путиным
Общество, Здоровье - Общество, Великий Новгород, Россия, Владимир Путин, Андрей Никитин (политик), Итоги года с Владимиром Путиным
Путин обсудит с Минздравом создание программы по кардиозаболеваниям

Путин пообещал поговорить с Минздравом о программе по кардиозаболеваниям

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал поговорить с главой комиссии Госсовета по соцполитике, губернатором Великого Новгорода Андреем Никитиным и министерством здравоохранения о программе по кардиозаболеваниям.
«
"Я поговорю, конечно, с Андреем Никитиным, губернатором (Великого Новгорода - ред.) и с Минздравом. Не знаю, нужно ли создавать отдельную программу именно по кардио. У нас есть отдельная программа по онкозаболеваниям. Она работает хорошо, но кардио - это, действительно, одна из проблем и одна из причин смертности, высокая - это кардиозаболевания, сосудистые заболевания", - сказал Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Он также отметил, что программа, связанная с развитием первичного звена здравоохранения, будет продлена.
«
"И, может быть, там предусмотреть отдельное направление, которое бы обеспечило сохранение здоровья людей из (группы - ред.) риска: своевременное явление, диспансеризация и последующие решения", - подчеркнул глава государства.
«
"Количество летальных исходов (от кардиозаболеваний - ред.) уменьшается, я слышал", - заключил Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин рассказал о программе развития первичного звена здравоохранения
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