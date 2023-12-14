https://ria.ru/20231214/izrail-1915671717.html

Израильский дипломат назвала невозможным создание палестинского государства

Израильский дипломат назвала невозможным создание палестинского государства - РИА Новости, 14.12.2023

Израильский дипломат назвала невозможным создание палестинского государства

Израильский посол в Лондоне Ципи Хотовели заявила, что после окончания боевых действий в секторе Газа у палестинцев не будет собственного государства, потому... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T04:43

2023-12-14T04:43

2023-12-14T04:43

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Израильский посол в Лондоне Ципи Хотовели заявила, что после окончания боевых действий в секторе Газа у палестинцев не будет собственного государства, потому что они никогда не хотели его рядом с Израилем. "Ответ - совершенно точно нет, и я скажу вам почему... Причина провала соглашений в Осло заключается в том, что палестинцы никогда не хотели иметь государство рядом с Израилем, они хотели государство от реки до моря", - заявила посол в ответ на вопрос журналиста телеканала Sky News о том, будет ли у палестинцев в секторе Газа собственное государство после окончания боевых действий. Под территорией "от реки до моря" подразумевается территория между рекой Иордан и Средиземным морем. Палестинский лозунг "От реки до моря Палестина будет свободной" некоторые эксперты считают радикальным, поскольку он предполагает насильственное изгнание израильтян. В 1993 году в Осло начались секретные палестино-израильские переговоры. В результате было подготовлено соглашение о прекращении конфликта между ООП и Израилем, отказе палестинцев от планов уничтожения израильского государства, выводе израильских войск из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан и создании ограниченной Палестинской администрации. В том же году в Вашингтоне состоялась встреча главы исполкома ООП Ясира Арафата и израильского премьера Ицхака Рабина в присутствии президента США Билла Клинтона, на которой были подписаны подготовленные соглашения. Израиль и ООП заключили соглашение о взаимном признании друг друга в качестве партнеров на переговорах. В дальнейшем, в соответствии с соглашениями в Осло, ООП исключила из Палестинской национальной хартии формулу о непризнании еврейского государства. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18 тысяч человек, пострадали свыше 50 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231214/gaza-1915669095.html

https://ria.ru/20231213/tunneli-1915650762.html

https://ria.ru/20231214/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, палестина, ясир арафат, билл клинтон, владимир путин, организация освобождения палестины, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году