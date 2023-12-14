https://ria.ru/20231214/izgoy-1915798287.html
Слуцкий: США могут стать изгоем, пытаясь удержать первенство ценой войн
Слуцкий: США могут стать изгоем, пытаясь удержать первенство ценой войн - РИА Новости, 14.12.2023
Слуцкий: США могут стать изгоем, пытаясь удержать первенство ценой войн
США, пытаясь удержать "пальму первенства" ценой войн и диктатуры, рискуют превратиться в изгоя, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:41
2023-12-14T14:41
2023-12-14T14:41
в мире
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. США, пытаясь удержать "пальму первенства" ценой войн и диктатуры, рискуют превратиться в изгоя, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова президента России Владимира Путина про внешнюю политику Вашингтона. Путин на прямой линии сообщил, что США - важная и нужная страна мира, но "имперская, абсолютно имперская политика мешает им самим", потому что в общественном сознании они должны вести себя как империя. "Россия – не из тех стран, которая будет "стрелять себе в ногу" ради призрачной дружбы с Западом. Мир гораздо шире границ "золотого миллиарда". А США в своих попытках удержать "пальму первенства" ценой войн и диктатуры сами рискуют превратиться в изгоя и оказаться в изоляции. Готов подписаться под словами Владимира Владимировича, очень многие граждане, в том числе западных стран, поддерживают действия нашей страны, считая их правильными", - сообщил Слуцкий РИА Новости.
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в мире, леонид слуцкий (политик), владимир путин
В мире, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин
Слуцкий: США могут стать изгоем, пытаясь удержать первенство ценой войн
Слуцкий: США могут стать изгоем, пытаясь удержать "пальму первенства" ценой войн