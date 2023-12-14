https://ria.ru/20231214/istrebitel-1915677408.html
Британия, Япония и Италия договорились о разработке "стелс"-истребителя
Британия, Япония и Италия договорились о разработке "стелс"-истребителя - РИА Новости, 14.12.2023
Британия, Япония и Италия договорились о разработке "стелс"-истребителя
Великобритания, Япония и Италия подписали договор в области авиации по разработке инновационного сверхзвукового истребителя-невидимки, который должен подняться... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T07:39
2023-12-14T07:39
2023-12-14T07:39
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Великобритания, Япония и Италия подписали договор в области авиации по разработке инновационного сверхзвукового истребителя-невидимки, который должен подняться в воздух к 2035 году, сообщило британское министерство обороны. "Великобритания подписывает международный договор с Японией и Италией о будущей программе боевой авиации, целью которой является разработка инновационного истребителя-невидимки со сверхзвуковыми возможностями", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте британского правительства. Отмечается, что боевой самолет, который должен подняться в небо к 2035 году, призван стать одним из самых передовых истребителей, находящихся на вооружении во всем мире. Ожидается, что истребитель-невидимка будет оснащен мощным радаром, который сможет предоставить в 10 тысяч раз больше данных, чем существующие системы. По данным министерства, головной офис проекта будет находиться в Великобритании, где разработку возглавят корпорация BAE Systems в тесном сотрудничестве с компаниями Rolls-Royce, Leonardo UK и другими.
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в мире, япония, италия, великобритания, bae systems, rolls-royce motor cars
В мире, Япония, Италия, Великобритания, BAE Systems, Rolls-Royce Motor Cars
Британия, Япония и Италия договорились о разработке "стелс"-истребителя
Британия, Япония и Италия подписали договор о разработке истребителя-невидимки