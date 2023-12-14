https://ria.ru/20231214/inflyatsiya-1915778708.html

Эксперт спрогнозировал замедление инфляции в следующем году

Эксперт спрогнозировал замедление инфляции в следующем году - РИА Новости, 14.12.2023

Эксперт спрогнозировал замедление инфляции в следующем году

Инфляция в России по итогам следующего года замедлится до 5-6% с 7,5% в этом году, такое мнение РИА Новости высказал заведующий лабораторией анализа институтов... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:53

2023-12-14T13:53

2023-12-14T13:53

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Инфляция в России по итогам следующего года замедлится до 5-6% с 7,5% в этом году, такое мнение РИА Новости высказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. Президент РФ Владимир Путин ранее в четверг, подводя итоги года, сказал, что инфляция в России по итогам текущего года может быть выше 7,5%, ближе к 8%, но власти исходят из того, что ее удастся вернуть к целевым показателям (4%). "Что касается инфляции, думаю, 5-6% вполне вероятный уровень инфляции по итогам 2024 года. Для этого государство должно справиться с проблемой избыточных расходов из бюджета. По прогнозам и по закону о бюджете здесь, мне кажется, более-менее оптимистичная картина", - сказал Абрамов. Сейчас прогноз Минэкономразвития по инфляции в РФ на 2023 год составляет 7,5%, прогнозу ЦБ РФ - 7-7,5%. На следующий год министерство ожидает инфляцию в 4,5%, а ЦБ - 4-4,5%.

https://ria.ru/20231207/ekonomika-1914444862.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)