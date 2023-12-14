https://ria.ru/20231214/inflyatsiya-1915731298.html
Путин: инфляция в России по итогам 2023 года будет 7,5% или чуть выше
Путин: инфляция в России по итогам 2023 года будет 7,5% или чуть выше - РИА Новости, 14.12.2023
Путин: инфляция в России по итогам 2023 года будет 7,5% или чуть выше
Инфляция в России по итогам года может быть выше 7,5%, ближе к 8%, но власти исходят из того, что удастся вернуться к целевым показателям, сказал президент РФ... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:21
2023-12-14T12:21
2023-12-14T12:35
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
экономика
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
цены на нефть
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Инфляция в России по итогам года может быть выше 7,5%, ближе к 8%, но власти исходят из того, что удастся вернуться к целевым показателям, сказал президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года."К сожалению, у нас подросла инфляция. Это так, это к концу года ожидается 7,5%, ну, чуть, может быть, больше - к 8%. Но Центральный банк, правительство принимают необходимые меры. Мы можем ещё об этом поговорить, я имею в виду поднятие ключевой ставки, некоторые другие меры, которые и правительство принимает. Исходим из того, что нам удастся вернуться к целевым показателям", - сказал Путин.Сейчас прогноз Минэкономразвития по инфляции в РФ на 2023 год составляет 7,5%, прогнозу ЦБ РФ - 7-7,5%. На следующий год министерство ожидает инфляцию в 4,5%, а ЦБ - 4-4,5%. Целевой показатель Центробанка - 4%.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным, экономика, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), цены на нефть
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Цены на нефть
Путин: инфляция в России по итогам 2023 года будет 7,5% или чуть выше
Путин: инфляция в России по итогам 2023 года будет 7,5% или чуть выше