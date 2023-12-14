https://ria.ru/20231214/ii-1915897711.html

Аналитик рассказал, чем опасен искусственный интеллект

Аналитик рассказал, чем опасен искусственный интеллект - РИА Новости, 14.12.2023

Аналитик рассказал, чем опасен искусственный интеллект

Искусственный интеллект (ИИ) в перспективе опасен не восстанием машин, а тем, что люди будут проявлять к нему излишнее доверие и принимать ошибочные решения,... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T19:31

2023-12-14T19:31

2023-12-14T19:31

технологии

россия

эльдар муртазин

владимир путин

mobile research group

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) в перспективе опасен не восстанием машин, а тем, что люди будут проявлять к нему излишнее доверие и принимать ошибочные решения, думая, что "компьютер всегда прав", поделился мнением с РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Ранее в четверг президент России Владимир Путин, подводя итоги года, заявил, что предотвратить развитие ИИ невозможно, а значит, нужно сделать все, чтобы быть лидерами в этом направлении, но чем это закончится – неизвестно. "Опасности (в применении ИИ - ред.) на данный момент нет, потенциально она зависит от того, что мы можем таким системам отдать для управления", - полагает Муртазин. По его мнению, применять такие системы нужно осторожно. Он также назвал ИИ черным ящиком: "Мы не всегда знаем, как он анализирует информацию, какие выводы принимает". Однако, по его словам, "опасность здесь не в том, что машины восстанут и поработят человечество", а в том, что "мы будем принимать на ошибочном массиве данных какие-то решения, в том числе, если человек считает, что компьютер прав и не может ошибаться". Муртазин полагает, что Россия в будущем будет лидировать в разработках по ИИ и входить в клуб стран с "очень большим отрывом". В связи с этим вырастет добавленная стоимость российских технологичных продуктов, а у страны появится возможность экспортировать алгоритмы ИИ и программы. Он добавил, что развитие нейросетей также даст прирост российскому ВВП, "который будет исчисляться процентами в первое десятилетие, а потом это могут быть десятки процентов", назвав процесс новой научно-технической революцией, к которой Россия уже готова.

https://ria.ru/20231214/ii-1915819771.html

https://ria.ru/20231214/ii-1915879476.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, эльдар муртазин, владимир путин, mobile research group