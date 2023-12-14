https://ria.ru/20231214/ii-1915823853.html
Путин пообещал волгоградской девочке, что ИИ не заменит ее бабушку
Путин пообещал волгоградской девочке, что ИИ не заменит ее бабушку - РИА Новости, 14.12.2023
Путин пообещал волгоградской девочке, что ИИ не заменит ее бабушку
Президент РФ Владимир Путин пообещал восьмилетней Арине, что искусственный интеллект не заменит ее бабушку. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:49
2023-12-14T15:49
2023-12-14T15:55
общество
россия
волгоградская область
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал восьмилетней Арине, что искусственный интеллект не заменит ее бабушку. Девочка из Волгоградской области задала президенту вопрос о том, может ли в будущем искусственный интеллект заменить человека, в том числе ее семью. "Арина, могу тебе сказать одно, точно совершенно, можешь запомнить: бабушку никто не заменит. Это заменить невозможно", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, волгоградская область, владимир путин, итоги года с владимиром путиным
Общество, Россия, Волгоградская область, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин пообещал волгоградской девочке, что ИИ не заменит ее бабушку
Путин пообещал восьмилетней волгоградке Арине, что ИИ не заменит ее бабушку