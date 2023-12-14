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Путин: лидеры в ИИ договорятся, когда будет опасность для человечества

Путин: лидеры в ИИ договорятся, когда будет опасность для человечества - РИА Новости, 14.12.2023

Путин: лидеры в ИИ договорятся, когда будет опасность для человечества

Лидеры в сфере искусственного интеллекта начнут договариваться тогда, когда возникнут угрозы для человечества, - по аналогии с ядерным оружием, заявил президент РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:38

2023-12-14T15:38

2023-12-14T15:38

россия

владимир путин

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Лидеры в сфере искусственного интеллекта начнут договариваться тогда, когда возникнут угрозы для человечества, - по аналогии с ядерным оружием, заявил президент РФ Владимир Путин. "Да, можно сейчас говорить о возможных ограничениях, о самоограничениях, можно и нужно говорить о том, что нужно как-то договариваться между лидерами, чтобы не создать условий, которые могут привести к каким-то опасностям для человечества. В своё время, когда ядерная энергия превратилась в ядерную бомбу и поняли, что угроза для тех, кто владеет этим оружием, нарастает - тогда начали договариваться. Эта угроза и ущерб становится неприемлемым", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным