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Путин: лидеры в ИИ договорятся, когда будет опасность для человечества - РИА Новости, 14.12.2023
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15:38 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/ii-1915819771.html
Путин: лидеры в ИИ договорятся, когда будет опасность для человечества
Путин: лидеры в ИИ договорятся, когда будет опасность для человечества - РИА Новости, 14.12.2023
Путин: лидеры в ИИ договорятся, когда будет опасность для человечества
Лидеры в сфере искусственного интеллекта начнут договариваться тогда, когда возникнут угрозы для человечества, - по аналогии с ядерным оружием, заявил президент РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:38
2023-12-14T15:38
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Лидеры в сфере искусственного интеллекта начнут договариваться тогда, когда возникнут угрозы для человечества, - по аналогии с ядерным оружием, заявил президент РФ Владимир Путин. "Да, можно сейчас говорить о возможных ограничениях, о самоограничениях, можно и нужно говорить о том, что нужно как-то договариваться между лидерами, чтобы не создать условий, которые могут привести к каким-то опасностям для человечества. В своё время, когда ядерная энергия превратилась в ядерную бомбу и поняли, что угроза для тех, кто владеет этим оружием, нарастает - тогда начали договариваться. Эта угроза и ущерб становится неприемлемым", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин: лидеры в ИИ договорятся, когда будет опасность для человечества

Путин: лидеры в ИИ начнут договариваться, когда будет опасность для человечества

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкТрансляция прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Трансляция прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Трансляция прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Лидеры в сфере искусственного интеллекта начнут договариваться тогда, когда возникнут угрозы для человечества, - по аналогии с ядерным оружием, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Да, можно сейчас говорить о возможных ограничениях, о самоограничениях, можно и нужно говорить о том, что нужно как-то договариваться между лидерами, чтобы не создать условий, которые могут привести к каким-то опасностям для человечества. В своё время, когда ядерная энергия превратилась в ядерную бомбу и поняли, что угроза для тех, кто владеет этим оружием, нарастает - тогда начали договариваться. Эта угроза и ущерб становится неприемлемым", - сказал Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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