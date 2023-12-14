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Производство грузовиков Next началось на бывшем заводе Volvo Trucks - РИА Новости, 14.12.2023
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
11:57 14.12.2023 (обновлено: 12:19 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/gruzoviki-1915717229.html
Производство грузовиков Next началось на бывшем заводе Volvo Trucks
Производство грузовиков Next началось на бывшем заводе Volvo Trucks - РИА Новости, 14.12.2023
Производство грузовиков Next началось на бывшем заводе Volvo Trucks
Серийное производство отечественных грузовых автомобилей Next началось в Калуге на бывшем заводе Volvo Trucks - нынешнем предприятии АМО (входит в группу... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T11:57
2023-12-14T12:19
калужская область
калужская область
владислав шапша
volvo ab
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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КАЛУГА, 14 дек — РИА Новости. Серийное производство отечественных грузовых автомобилей Next началось в Калуге на бывшем заводе Volvo Trucks - нынешнем предприятии АМО (входит в группу "Промышленные инвестиции"), передает корреспондент РИА Новости. "Оперативный рестарт производства стал возможен благодаря активному участию тех, кто искренне заинтересован в развитии отечественного машиностроения. Сегодня со всей ответственностью я могу констатировать, что завод на 100% готов к полноценной работе, все необходимые подготовительные мероприятия завершены", – заявил гендиректор ГК "Промышленные инвестиции" Андрей Александров. Ко дню открытия в сборке находится 18 грузовиков. При этом до конца года планируется запустить в производство 50 машин, а в 2024 году - выпустить 2 тысячи штук, уточнили в пресс-службе "Промышленных инвестиций". "Коллектив предприятия показал себя с наилучшей стороны, руководство ГК "Промышленные инвестиции" не отступило от запланированных сроков, несмотря на непростую ситуацию. И сегодня предприятие готово выйти на полные мощности, включая в работу весь производственный цикл. Как мы и рассчитывали, 2023 год стал переломным в перезапуске автопроизводителей региона", – сказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. Кто выступил промышленным партнером АМО, не уточняется, однако в конце октября Шапша отмечал, что в качестве одного из них рассматривался "Урал". В "Промышленных инвестициях" также отметили, что на АМО планируется расширить линейку выпускаемых автомобилей: предприятие готово к экономическому и производственному партнерству с заинтересованными сторонами. Как уточнил Александров, уже проводится очередной раунд переговоров с зарубежными партнерами. Шведский Volvo Trucks одним из первых приостановил продажу и производство автомобилей в РФ после начала СВО - в конце февраля 2022 года. В сентябре текущего года Минпромторг объявил о передаче активов автоконцерна местному инвестору, какому именно - в министерстве не раскрывали. В конце октября стало известно о приобретении бывшего калужского завода Volvo Trucks группой "Промышленные инвестиции".
https://ria.ru/20231214/zavod-1915713677.html
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калужская область, владислав шапша, volvo ab, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша, Volvo AB, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)

Производство грузовиков Next началось на бывшем заводе Volvo Trucks

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Калужской областиПроизводство грузовиков Next началось на бывшем заводе Volvo Trucks
Производство грузовиков Next началось на бывшем заводе Volvo Trucks
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Калужской области
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 14 дек — РИА Новости. Серийное производство отечественных грузовых автомобилей Next началось в Калуге на бывшем заводе Volvo Trucks - нынешнем предприятии АМО (входит в группу "Промышленные инвестиции"), передает корреспондент РИА Новости.
"Оперативный рестарт производства стал возможен благодаря активному участию тех, кто искренне заинтересован в развитии отечественного машиностроения. Сегодня со всей ответственностью я могу констатировать, что завод на 100% готов к полноценной работе, все необходимые подготовительные мероприятия завершены", – заявил гендиректор ГК "Промышленные инвестиции" Андрей Александров.
Ко дню открытия в сборке находится 18 грузовиков. При этом до конца года планируется запустить в производство 50 машин, а в 2024 году - выпустить 2 тысячи штук, уточнили в пресс-службе "Промышленных инвестиций".
«
"Коллектив предприятия показал себя с наилучшей стороны, руководство ГК "Промышленные инвестиции" не отступило от запланированных сроков, несмотря на непростую ситуацию. И сегодня предприятие готово выйти на полные мощности, включая в работу весь производственный цикл. Как мы и рассчитывали, 2023 год стал переломным в перезапуске автопроизводителей региона", – сказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Кто выступил промышленным партнером АМО, не уточняется, однако в конце октября Шапша отмечал, что в качестве одного из них рассматривался "Урал".
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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В "Промышленных инвестициях" также отметили, что на АМО планируется расширить линейку выпускаемых автомобилей: предприятие готово к экономическому и производственному партнерству с заинтересованными сторонами. Как уточнил Александров, уже проводится очередной раунд переговоров с зарубежными партнерами.
Шведский Volvo Trucks одним из первых приостановил продажу и производство автомобилей в РФ после начала СВО - в конце февраля 2022 года. В сентябре текущего года Минпромторг объявил о передаче активов автоконцерна местному инвестору, какому именно - в министерстве не раскрывали. В конце октября стало известно о приобретении бывшего калужского завода Volvo Trucks группой "Промышленные инвестиции".
 
Калужская областьКалужская областьВладислав ШапшаVolvo ABМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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