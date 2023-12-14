https://ria.ru/20231214/gruzoviki-1915717229.html

Производство грузовиков Next началось на бывшем заводе Volvo Trucks

Производство грузовиков Next началось на бывшем заводе Volvo Trucks - РИА Новости, 14.12.2023

Производство грузовиков Next началось на бывшем заводе Volvo Trucks

Серийное производство отечественных грузовых автомобилей Next началось в Калуге на бывшем заводе Volvo Trucks - нынешнем предприятии АМО (входит в группу... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T11:57

2023-12-14T11:57

2023-12-14T12:19

калужская область

калужская область

владислав шапша

volvo ab

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915726965_0:172:1920:1252_1920x0_80_0_0_fc62a900b086430897bf2b4fb23f7a91.jpg

КАЛУГА, 14 дек — РИА Новости. Серийное производство отечественных грузовых автомобилей Next началось в Калуге на бывшем заводе Volvo Trucks - нынешнем предприятии АМО (входит в группу "Промышленные инвестиции"), передает корреспондент РИА Новости. "Оперативный рестарт производства стал возможен благодаря активному участию тех, кто искренне заинтересован в развитии отечественного машиностроения. Сегодня со всей ответственностью я могу констатировать, что завод на 100% готов к полноценной работе, все необходимые подготовительные мероприятия завершены", – заявил гендиректор ГК "Промышленные инвестиции" Андрей Александров. Ко дню открытия в сборке находится 18 грузовиков. При этом до конца года планируется запустить в производство 50 машин, а в 2024 году - выпустить 2 тысячи штук, уточнили в пресс-службе "Промышленных инвестиций". "Коллектив предприятия показал себя с наилучшей стороны, руководство ГК "Промышленные инвестиции" не отступило от запланированных сроков, несмотря на непростую ситуацию. И сегодня предприятие готово выйти на полные мощности, включая в работу весь производственный цикл. Как мы и рассчитывали, 2023 год стал переломным в перезапуске автопроизводителей региона", – сказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. Кто выступил промышленным партнером АМО, не уточняется, однако в конце октября Шапша отмечал, что в качестве одного из них рассматривался "Урал". В "Промышленных инвестициях" также отметили, что на АМО планируется расширить линейку выпускаемых автомобилей: предприятие готово к экономическому и производственному партнерству с заинтересованными сторонами. Как уточнил Александров, уже проводится очередной раунд переговоров с зарубежными партнерами. Шведский Volvo Trucks одним из первых приостановил продажу и производство автомобилей в РФ после начала СВО - в конце февраля 2022 года. В сентябре текущего года Минпромторг объявил о передаче активов автоконцерна местному инвестору, какому именно - в министерстве не раскрывали. В конце октября стало известно о приобретении бывшего калужского завода Volvo Trucks группой "Промышленные инвестиции".

https://ria.ru/20231214/zavod-1915713677.html

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

калужская область, владислав шапша, volvo ab, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)