Рейтинг@Mail.ru
СК попросил МВД лишить гражданства России семерых осужденных - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 14.12.2023 (обновлено: 12:40 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/grazhdanstvo-1915710007.html
СК попросил МВД лишить гражданства России семерых осужденных
СК попросил МВД лишить гражданства России семерых осужденных - РИА Новости, 14.12.2023
СК попросил МВД лишить гражданства России семерых осужденных
Следственный комитет попросил МВД лишить российского гражданства семь человек, осужденных в Москве за преступления, рассказала старший помощник руководителя... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T11:31
2023-12-14T12:40
россия
москва
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148137/86/1481378664_0:155:2898:1785_1920x0_80_0_0_79f3c524c92332220bbef9462eae8572.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Следственный комитет попросил МВД лишить российского гражданства семь человек, осужденных в Москве за преступления, рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. "Главным следственным управлением СК по Москве в соответствии со ст. 24 ФЗ от 28.04.2023 № 138-ФЗ "О гражданстве России" в органы МВД России для решения вопроса о прекращении гражданства РФ в отношении семи осужденных направлены вступившие в законную силу копии приговоров", — сказала она. Иванова добавила, что этих людей, ранее получивших российские паспорта, осудили за уклонение от военной и альтернативной гражданской службы, производство, сбыт или пересылку наркотиков, публичное оправдание и пропаганду терроризма, а также изнасилования и насильственные действия сексуального характера. Она напомнила, что приобретенное гражданство прекращается в том случае, если россиянин совершил одно из указанных в статье 24 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" № 138-ФЗ от 28 апреля.Принятый закон вступил в силу 26 октября.Среди правонарушений, за которые могут изъять паспорт, указаны дезертирство, дискредитация, добровольная сдача в плен, а также неисполнение приказа во время мобилизации или военного положения. Кроме того, в перечень попали тяжкие преступления против государства, национальной безопасности, террористическая и экстремистская деятельность, незаконный оборот оружия и наркотиков, массовые беспорядки и неисполнение законодательства об иноагентах. При этом срок давности значения не имеет.Накануне столичный главк МВД сообщил, что впервые двое мужчин, осужденных за распространение наркотиков, лишились приобретенного российского гражданства.
https://ria.ru/20231213/grazhdanstvo-1915538439.html
https://ria.ru/20231110/oreyro-1908761672.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148137/86/1481378664_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_b1bce8bb923bcda71f9c1b6d3885f103.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Москва, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК попросил МВД лишить гражданства России семерых осужденных

СК попросил МВД лишить приобретенного гражданства России семерых осужденных

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Следственного комитета России
Здание Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Следственный комитет попросил МВД лишить российского гражданства семь человек, осужденных в Москве за преступления, рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
«
"Главным следственным управлением СК по Москве в соответствии со ст. 24 ФЗ от 28.04.2023 № 138-ФЗ "О гражданстве России" в органы МВД России для решения вопроса о прекращении гражданства РФ в отношении семи осужденных направлены вступившие в законную силу копии приговоров", — сказала она.
Иванова добавила, что этих людей, ранее получивших российские паспорта, осудили за уклонение от военной и альтернативной гражданской службы, производство, сбыт или пересылку наркотиков, публичное оправдание и пропаганду терроризма, а также изнасилования и насильственные действия сексуального характера.
Она напомнила, что приобретенное гражданство прекращается в том случае, если россиянин совершил одно из указанных в статье 24 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" № 138-ФЗ от 28 апреля.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
В Москве впервые лишили россиян гражданства за преступление
13 декабря, 14:50
Принятый закон вступил в силу 26 октября.
Среди правонарушений, за которые могут изъять паспорт, указаны дезертирство, дискредитация, добровольная сдача в плен, а также неисполнение приказа во время мобилизации или военного положения. Кроме того, в перечень попали тяжкие преступления против государства, национальной безопасности, террористическая и экстремистская деятельность, незаконный оборот оружия и наркотиков, массовые беспорядки и неисполнение законодательства об иноагентах. При этом срок давности значения не имеет.
Накануне столичный главк МВД сообщил, что впервые двое мужчин, осужденных за распространение наркотиков, лишились приобретенного российского гражданства.
Актриса и певица Наталия Орейро - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Наталию Орейро потребовали лишить российского гражданства
10 ноября, 19:16
 
РоссияМоскваЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала