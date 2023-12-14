https://ria.ru/20231214/grazhdanstvo-1915710007.html
СК попросил МВД лишить гражданства России семерых осужденных
СК попросил МВД лишить гражданства России семерых осужденных - РИА Новости, 14.12.2023
СК попросил МВД лишить гражданства России семерых осужденных
Следственный комитет попросил МВД лишить российского гражданства семь человек, осужденных в Москве за преступления, рассказала старший помощник руководителя... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T11:31
2023-12-14T11:31
2023-12-14T12:40
россия
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юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Следственный комитет попросил МВД лишить российского гражданства семь человек, осужденных в Москве за преступления, рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. "Главным следственным управлением СК по Москве в соответствии со ст. 24 ФЗ от 28.04.2023 № 138-ФЗ "О гражданстве России" в органы МВД России для решения вопроса о прекращении гражданства РФ в отношении семи осужденных направлены вступившие в законную силу копии приговоров", — сказала она. Иванова добавила, что этих людей, ранее получивших российские паспорта, осудили за уклонение от военной и альтернативной гражданской службы, производство, сбыт или пересылку наркотиков, публичное оправдание и пропаганду терроризма, а также изнасилования и насильственные действия сексуального характера. Она напомнила, что приобретенное гражданство прекращается в том случае, если россиянин совершил одно из указанных в статье 24 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" № 138-ФЗ от 28 апреля.Принятый закон вступил в силу 26 октября.Среди правонарушений, за которые могут изъять паспорт, указаны дезертирство, дискредитация, добровольная сдача в плен, а также неисполнение приказа во время мобилизации или военного положения. Кроме того, в перечень попали тяжкие преступления против государства, национальной безопасности, террористическая и экстремистская деятельность, незаконный оборот оружия и наркотиков, массовые беспорядки и неисполнение законодательства об иноагентах. При этом срок давности значения не имеет.Накануне столичный главк МВД сообщил, что впервые двое мужчин, осужденных за распространение наркотиков, лишились приобретенного российского гражданства.
https://ria.ru/20231213/grazhdanstvo-1915538439.html
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россия, москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Москва, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК попросил МВД лишить гражданства России семерых осужденных
СК попросил МВД лишить приобретенного гражданства России семерых осужденных
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Следственный комитет попросил МВД лишить российского гражданства семь человек, осужденных в Москве за преступления, рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
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"Главным следственным управлением СК по Москве в соответствии со ст. 24 ФЗ от 28.04.2023 № 138-ФЗ "О гражданстве России" в органы МВД России для решения вопроса о прекращении гражданства РФ в отношении семи осужденных направлены вступившие в законную силу копии приговоров", — сказала она.
Иванова добавила, что этих людей, ранее получивших российские паспорта, осудили за уклонение от военной и альтернативной гражданской службы, производство, сбыт или пересылку наркотиков, публичное оправдание и пропаганду терроризма, а также изнасилования и насильственные действия сексуального характера.
Она напомнила, что приобретенное гражданство прекращается в том случае, если россиянин совершил одно из указанных в статье 24 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" № 138-ФЗ от 28 апреля.
В Москве впервые лишили россиян гражданства за преступление
Принятый закон вступил в силу 26 октября.
Среди правонарушений, за которые могут изъять паспорт, указаны дезертирство, дискредитация, добровольная сдача в плен, а также неисполнение приказа во время мобилизации или военного положения. Кроме того, в перечень попали тяжкие преступления против государства, национальной безопасности, террористическая и экстремистская деятельность, незаконный оборот оружия и наркотиков, массовые беспорядки и неисполнение законодательства об иноагентах. При этом срок давности значения не имеет.
Накануне столичный главк МВД сообщил, что впервые двое мужчин, осужденных за распространение наркотиков, лишились приобретенного российского гражданства.
Наталию Орейро потребовали лишить российского гражданства