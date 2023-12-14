https://ria.ru/20231214/grazhdanstvo-1915710007.html

СК попросил МВД лишить гражданства России семерых осужденных

СК попросил МВД лишить гражданства России семерых осужденных - РИА Новости, 14.12.2023

СК попросил МВД лишить гражданства России семерых осужденных

Следственный комитет попросил МВД лишить российского гражданства семь человек, осужденных в Москве за преступления, рассказала старший помощник руководителя... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T11:31

2023-12-14T11:31

2023-12-14T12:40

россия

москва

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Следственный комитет попросил МВД лишить российского гражданства семь человек, осужденных в Москве за преступления, рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. "Главным следственным управлением СК по Москве в соответствии со ст. 24 ФЗ от 28.04.2023 № 138-ФЗ "О гражданстве России" в органы МВД России для решения вопроса о прекращении гражданства РФ в отношении семи осужденных направлены вступившие в законную силу копии приговоров", — сказала она. Иванова добавила, что этих людей, ранее получивших российские паспорта, осудили за уклонение от военной и альтернативной гражданской службы, производство, сбыт или пересылку наркотиков, публичное оправдание и пропаганду терроризма, а также изнасилования и насильственные действия сексуального характера. Она напомнила, что приобретенное гражданство прекращается в том случае, если россиянин совершил одно из указанных в статье 24 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" № 138-ФЗ от 28 апреля.Принятый закон вступил в силу 26 октября.Среди правонарушений, за которые могут изъять паспорт, указаны дезертирство, дискредитация, добровольная сдача в плен, а также неисполнение приказа во время мобилизации или военного положения. Кроме того, в перечень попали тяжкие преступления против государства, национальной безопасности, террористическая и экстремистская деятельность, незаконный оборот оружия и наркотиков, массовые беспорядки и неисполнение законодательства об иноагентах. При этом срок давности значения не имеет.Накануне столичный главк МВД сообщил, что впервые двое мужчин, осужденных за распространение наркотиков, лишились приобретенного российского гражданства.

https://ria.ru/20231213/grazhdanstvo-1915538439.html

https://ria.ru/20231110/oreyro-1908761672.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия