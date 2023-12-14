Путин рассказал о переговорах с США по Гершковичу и Уилану
Путин: Россия ведет непростой диалог с США по Гершковичу и Уилану
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже в интересах правительства США
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже в интересах правительства США. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия не отказывается возвращать на родину американских граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана, но договоренности об их обмене должны быть взаимоприемлемыми, заявил президент России Владимир Путин.
"Вы говорите, почему бы им не вернуться на родину? Почему бы им не не совершать правонарушений на территории Российской Федерации? Но это все риторика. Но мы не то чтобы отказались их возвращать. Мы не отказываемся" - сказал Путин, отвечая на вопрос о Гершковиче и Уилане в ходе подведения итогов года.
Президент подчеркнул, что Россия в этом вопросе хочет договориться и диалог с США идет. "Мы хотим договориться, и эти договорённости должны быть взаимоприемлемыми и должны устраивать обе стороны", - подчеркнул Путин. Он добавил, что в основе решений по обмену должны лежать гуманитарные соображения.
ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Столичный суд арестовал журналиста в конце марта на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев-Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.