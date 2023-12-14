https://ria.ru/20231214/gazifikatsiya-1915827219.html
Путин заявил, что работа по газификации будет продолжена
Путин заявил, что работа по газификации будет продолжена - РИА Новости, 14.12.2023
Путин заявил, что работа по газификации будет продолжена
В России уже 450 тысяч домохозяйств подключены к газовым сетям, власти будут продолжать эту работу, заявил российский президент Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:56
2023-12-14T15:56
2023-12-14T16:15
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915804783_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_f3758aee62b227e83292b49f7febb55b.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В России уже 450 тысяч домохозяйств подключены к газовым сетям, власти будут продолжать эту работу, заявил российский президент Владимир Путин."Мы газификацией занимаемся. Я уже говорил об этом. Могу ещё раз повторить: 450 тысяч домохозяйств подключены к к газовым сетям, миллион получили техническую возможность это сделать И мы будем продолжать эту работу", - сказал президент в ходе подведения итогов года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20231214/putin-1915825301.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915804783_40:0:2769:2047_1920x0_80_0_0_a88c790d5b8c8c0feccbcaad9080ae04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным, экономика
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным, Экономика
Путин заявил, что работа по газификации будет продолжена
Путин заявил, что к газовым сетям в России подключены 450 тысяч домохозяйств