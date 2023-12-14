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Путин заявил, что работа по газификации будет продолжена - РИА Новости, 14.12.2023
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15:56 14.12.2023 (обновлено: 16:15 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/gazifikatsiya-1915827219.html
Путин заявил, что работа по газификации будет продолжена
Путин заявил, что работа по газификации будет продолжена - РИА Новости, 14.12.2023
Путин заявил, что работа по газификации будет продолжена
В России уже 450 тысяч домохозяйств подключены к газовым сетям, власти будут продолжать эту работу, заявил российский президент Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:56
2023-12-14T16:15
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
экономика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В России уже 450 тысяч домохозяйств подключены к газовым сетям, власти будут продолжать эту работу, заявил российский президент Владимир Путин."Мы газификацией занимаемся. Я уже говорил об этом. Могу ещё раз повторить: 450 тысяч домохозяйств подключены к к газовым сетям, миллион получили техническую возможность это сделать И мы будем продолжать эту работу", - сказал президент в ходе подведения итогов года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231214/putin-1915825301.html
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россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным, экономика
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным, Экономика
Путин заявил, что работа по газификации будет продолжена

Путин заявил, что к газовым сетям в России подключены 450 тысяч домохозяйств

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В России уже 450 тысяч домохозяйств подключены к газовым сетям, власти будут продолжать эту работу, заявил российский президент Владимир Путин.
«
"Мы газификацией занимаемся. Я уже говорил об этом. Могу ещё раз повторить: 450 тысяч домохозяйств подключены к к газовым сетям, миллион получили техническую возможность это сделать И мы будем продолжать эту работу", - сказал президент в ходе подведения итогов года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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