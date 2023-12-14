https://ria.ru/20231214/gazifikatsiya-1915827219.html

Путин заявил, что работа по газификации будет продолжена

Путин заявил, что работа по газификации будет продолжена - РИА Новости, 14.12.2023

Путин заявил, что работа по газификации будет продолжена

В России уже 450 тысяч домохозяйств подключены к газовым сетям, власти будут продолжать эту работу, заявил российский президент Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:56

2023-12-14T15:56

2023-12-14T16:15

россия

владимир путин

итоги года с владимиром путиным

экономика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В России уже 450 тысяч домохозяйств подключены к газовым сетям, власти будут продолжать эту работу, заявил российский президент Владимир Путин."Мы газификацией занимаемся. Я уже говорил об этом. Могу ещё раз повторить: 450 тысяч домохозяйств подключены к к газовым сетям, миллион получили техническую возможность это сделать И мы будем продолжать эту работу", - сказал президент в ходе подведения итогов года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/putin-1915825301.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным, экономика