https://ria.ru/20231214/gaza-1915847278.html
ООН не имеет доступа в северную часть сектора Газа с 1 декабря
ООН не имеет доступа в северную часть сектора Газа с 1 декабря - РИА Новости, 14.12.2023
ООН не имеет доступа в северную часть сектора Газа с 1 декабря
Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) не имеет доступа в северную часть сектора Газа с момента возобновления боевых... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T16:38
2023-12-14T16:38
2023-12-14T16:45
оон
бапор
сектор газа
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914938692_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_87480713dbc001b299d9d51581b5ac09.jpg
ЖЕНЕВА, 14 дек - РИА Новости. Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) не имеет доступа в северную часть сектора Газа с момента возобновления боевых действий 1 декабря после перемирия, заявил генкомиссар организации Филиппе Лаццарини."У нас был доступ в северную часть сектора Газа во время гуманитарной паузы. Мы не смогли вернуться туда с момента возобновления боевых действий (1 декабря - ред.)", - сказал он.Лаццарини отмечал ранее, что сегодня Газа больше не является пригодным для жизни местом, инфраструктура исчезла.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 18 787.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231214/gaza-1915833747.html
https://ria.ru/20231213/gaza-1915522984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, бапор, сектор газа, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ООН, БАПОР, Сектор Газа, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ООН не имеет доступа в северную часть сектора Газа с 1 декабря
В БАПОР заявили, что ООН не имеет доступа на север Газы с 1 декабря
ЖЕНЕВА, 14 дек - РИА Новости. Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) не имеет доступа в северную часть сектора Газа с момента возобновления боевых действий 1 декабря после перемирия, заявил генкомиссар организации Филиппе Лаццарини.
"У нас был доступ в северную часть сектора Газа во время гуманитарной паузы. Мы не смогли вернуться туда с момента возобновления боевых действий (1 декабря - ред.)", - сказал он.
В ООН заявили, что Газа стала непригодной для жизни
Лаццарини отмечал ранее, что сегодня Газа больше не является пригодным для жизни местом, инфраструктура исчезла.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 18 787.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
В Газе продолжаются кражи гумпомощи, заявили в ООН