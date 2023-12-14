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США стоят на пути между резней в Газе и перемирием, заявили в МИД Турции

США стоят на пути между резней в Газе и перемирием, заявили в МИД Турции - РИА Новости, 14.12.2023

США стоят на пути между резней в Газе и перемирием, заявили в МИД Турции

Только США стоят на пути между резней в секторе Газа и прекращением огня, Вашингтон не должен мешать реализации решений ООН, заявил в четверг министр... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:24

2023-12-14T14:24

2023-12-14T14:35

в мире

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сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хакан фидан

генеральная ассамблея оон

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СТАМБУЛ, 14 дек - РИА Новости. Только США стоят на пути между резней в секторе Газа и прекращением огня, Вашингтон не должен мешать реализации решений ООН, заявил в четверг министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.Ранее США в Совбезе ООН наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также освобождения всех заложников без предусловий. Позднее Генассамблея ООН приняла схожую резолюцию, США голосовали против. В отличие от резолюции СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой."Мы ожидаем, что США больше не будут препятствовать реализации решений ООН. На данный момент между резней в секторе Газа и прекращением огня стоят исключительно и только США", - заявил Фидан на пресс-конференции в Баку.По его словам, Анкара призывает немедленно объявить прекращение огня, прекратить нападения на палестинцев и начать мирный процесс.Фидан подчеркнул, что результаты голосования по резолюции в СБ ООН демонстрируют тем, кто поддерживает Израиль, что международное сообщество стремится к завершению конфликта в секторе Газа.

турция

вашингтон (штат)

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в мире, турция, вашингтон (штат), оон, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хакан фидан, генеральная ассамблея оон