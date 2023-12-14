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Боррель заявил об отсутствии в ЕС единой позиции по сектору Газа
Боррель заявил об отсутствии в ЕС единой позиции по сектору Газа - РИА Новости, 14.12.2023
Боррель заявил об отсутствии в ЕС единой позиции по сектору Газа
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что среди стран Евросоюза по-прежнему нет единства по вопросу немедленного прекращения огня в секторе Газа, некоторые... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:22
2023-12-14T13:22
2023-12-14T13:22
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БРЮССЕЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что среди стран Евросоюза по-прежнему нет единства по вопросу немедленного прекращения огня в секторе Газа, некоторые представители ЕС голосовали против такого решения в ООН. "Я не знаю, каким будет решение саммита (ЕС в Брюсселе – ред.), но, как известно, в ООН страны ЕС голосовали за разные подходы… Я должен представлять единую позицию, но единая позиция отсутствует", - сказал Боррель журналистам на полях европейского саммита в Брюсселе. Он признал, что все больше стран в мире требуют прекращения огня. "Ситуация в Газе требует гуманитарного перемирия, которое позволит освободить заложников и предотвратить гуманитарную катастрофу, начать думать о том, как найти политическое решение", - сказал глава дипломатии ЕС.
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в мире, жозеп боррель, брюссель, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Жозеп Боррель, Брюссель, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Боррель заявил об отсутствии в ЕС единой позиции по сектору Газа
Боррель: у стран ЕС нет единства по вопросу немедленного прекращения огня в Газе
БРЮССЕЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что среди стран Евросоюза по-прежнему нет единства по вопросу немедленного прекращения огня в секторе Газа, некоторые представители ЕС голосовали против такого решения в ООН.
"Я не знаю, каким будет решение саммита (ЕС в Брюсселе – ред.), но, как известно, в ООН страны ЕС голосовали за разные подходы… Я должен представлять единую позицию, но единая позиция отсутствует", - сказал Боррель журналистам на полях европейского саммита в Брюсселе.
Он признал, что все больше стран в мире требуют прекращения огня. "Ситуация в Газе требует гуманитарного перемирия, которое позволит освободить заложников и предотвратить гуманитарную катастрофу, начать думать о том, как найти политическое решение", - сказал глава дипломатии ЕС.