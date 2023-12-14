https://ria.ru/20231214/gaza-1915761987.html

Путин прокомментировал линию ООН по ситуации в Газе

Путин прокомментировал линию ООН по ситуации в Газе - РИА Новости, 14.12.2023

Путин прокомментировал линию ООН по ситуации в Газе

Ничего необычного в поведении ООН по ситуации в секторе Газа нет, поскольку страны не могут прийти к консенсусу, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:17

2023-12-14T13:17

2023-12-14T13:17

россия

владимир путин

оон

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ничего необычного в поведении ООН по ситуации в секторе Газа нет, поскольку страны не могут прийти к консенсусу, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается роли ООН. Тут не ничего необычного. Ведь во времена "холодной" войны очень часто различные силы и государства блокировали те или иные решения, которые продвигали другие страны. Но ООН изначально создавалась таким образом, чтобы консенсус искать. А если он не найден, тогда решения не принимаются. Ничего необычного в жизни ООН не происходит. Так было всегда. Особенно в период "холодной" войны", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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россия, владимир путин, оон, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, итоги года с владимиром путиным