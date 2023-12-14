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Путин прокомментировал линию ООН по ситуации в Газе - РИА Новости, 14.12.2023
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13:17 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/gaza-1915761987.html
Путин прокомментировал линию ООН по ситуации в Газе
Путин прокомментировал линию ООН по ситуации в Газе - РИА Новости, 14.12.2023
Путин прокомментировал линию ООН по ситуации в Газе
Ничего необычного в поведении ООН по ситуации в секторе Газа нет, поскольку страны не могут прийти к консенсусу, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:17
2023-12-14T13:17
россия
владимир путин
оон
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ничего необычного в поведении ООН по ситуации в секторе Газа нет, поскольку страны не могут прийти к консенсусу, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается роли ООН. Тут не ничего необычного. Ведь во времена "холодной" войны очень часто различные силы и государства блокировали те или иные решения, которые продвигали другие страны. Но ООН изначально создавалась таким образом, чтобы консенсус искать. А если он не найден, тогда решения не принимаются. Ничего необычного в жизни ООН не происходит. Так было всегда. Особенно в период "холодной" войны", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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россия, владимир путин, оон, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, итоги года с владимиром путиным
Россия, Владимир Путин, ООН, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин прокомментировал линию ООН по ситуации в Газе

Путин не увидел ничего необычного в линии ООН по вопросу Газы

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ничего необычного в поведении ООН по ситуации в секторе Газа нет, поскольку страны не могут прийти к консенсусу, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается роли ООН. Тут не ничего необычного. Ведь во времена "холодной" войны очень часто различные силы и государства блокировали те или иные решения, которые продвигали другие страны. Но ООН изначально создавалась таким образом, чтобы консенсус искать. А если он не найден, тогда решения не принимаются. Ничего необычного в жизни ООН не происходит. Так было всегда. Особенно в период "холодной" войны", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
 
РоссияВладимир ПутинООНВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
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