https://ria.ru/20231214/gaza-1915669095.html

СМИ: сотрудники спецслужбы США осудили реакцию на ситуацию в Газе

СМИ: сотрудники спецслужбы США осудили реакцию на ситуацию в Газе - РИА Новости, 14.12.2023

СМИ: сотрудники спецслужбы США осудили реакцию на ситуацию в Газе

Более 100 сотрудников департамента внутренней безопасности США (DHS) подписали письмо министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, осуждающее реакцию... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T03:18

2023-12-14T03:18

2023-12-14T05:15

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более 100 сотрудников департамента внутренней безопасности США (DHS) подписали письмо министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, осуждающее реакцию департамента на конфликт в секторе Газа, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на эксклюзивно полученный текст письма.Обращение датировано 22 ноября и выражает разочарование сотрудников по поводу "ощутимого и вопиющего" отсутствия в позиции департамента признания и поддержки жертв мирного населения сектора Газа."Серьезный гуманитарный кризис в Газе и условия на Западном Берегу - это обстоятельства, на которые департамент обычно будет реагировать по-разному... Тем не менее, руководство DHS, похоже, закрывало глаза на бомбардировки лагерей беженцев, больниц, машин скорой помощи и гражданских лиц", - приводит телеканал отрывок из письма.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более пяти тысяч.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18 тысяч человек, пострадали свыше 50 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231213/izrail-1915571216.html

https://ria.ru/20231213/gaza-1915513010.html

https://ria.ru/20231213/monopolizatsiya-1915655337.html

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в мире, израиль, россия, сша, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году