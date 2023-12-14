https://ria.ru/20231214/figuranty-1915673038.html

Еще три фигуранта по делу фирмы-дублера ВостНИИ пойдут под суд в Кузбассе

Еще три фигуранта по делу фирмы-дублера ВостНИИ пойдут под суд в Кузбассе - РИА Новости, 14.12.2023

Еще три фигуранта по делу фирмы-дублера ВостНИИ пойдут под суд в Кузбассе

Еще три фигуранта, обвиняемые в коммерческом подкупе, пойдут под суд по делу фирмы-дублера ВостНИИ в Кузбассе, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T05:14

2023-12-14T05:14

2023-12-14T05:49

происшествия

кемеровская область

россия

сша

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 14 дек – РИА Новости. Еще три фигуранта, обвиняемые в коммерческом подкупе, пойдут под суд по делу фирмы-дублера ВостНИИ в Кузбассе, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области. В Кемеровской области перед судом предстанут начальник отдела проектирования горных производств, заведующий и заместитель заведующего лабораторией акционерного общества "Научный центр ВостНИИ", обвиняемые в коммерческом подкупе. Ранее сообщалось, что суд вынес обвинительные приговоры в отношении заместителя директора и главного инженера шахты, а также бывшего директора фирмы-дублера ВостНИИ. Следователи Следственного комитета по Кемеровской области завершили расследование уголовных дел в отношении 42-летнего начальника отдела проектирования горных производств, 46-летнего заведующего и 45-летнего заместителя заведующего лабораторией акционерного общества "Научный центр ВостНИИ". В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении двух эпизодов преступлений по ч. 2 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в значительном размере), трех эпизодов преступлений по п. "в" ч. 3 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере). "По версии следствия, 42-летний начальник отдела проектирования горных производств и 46-летний заведующий лабораторией акционерного общества "Научный центр ВостНИИ" в целях получения сверхприбыли через аффилированных лиц учредили коммерческую организацию – фирму-"дублер" со схожим названием – ООО "Научный центр ВостНИИ". После этого договорились с представителями угольного предприятия региона, что будут заключать договоры на выполнение проектных работ в сфере промышленной безопасности именно с фирмой "дублером", минуя акционерное общество", – сообщает ведомство. В рамках договоренности 42- и 45-летний фигуранты с июня по декабрь 2022 года через 48-летнего главного инженера шахты, а 43-летний заведующий лабораторией акционерного общества лично передали 32-летнему заместителю директора шахты подкуп на сумму более 3 миллионов 400 тысяч рублей за обеспечение оплаты работ, выполненных в рамках заключенных с фирмой-дублером договоров работниками АО "Научный центр ВостНИИ".Уточняется, что преступная деятельность руководителей коммерческой фирмы-"дублера" и представителя шахты выявлена и пресечена следователями второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК, сотрудниками УФСБ и ГУ МВД по Кемеровской области. Следователями по уголовному делу проведено более 50 обысков в квартирах и кабинетах фигурантов. При обыске у 42-летнего обвиняемого обнаружено более 13 миллионов рублей, порядка 4 тысяч евро и 97 тысяч долларов США, а также часы "Rolex". У других фигурантов уголовного дела также обнаружены крупные суммы наличных, исчисляемых миллионами рублей. Отмечается, что 42-летний фигурант сотрудничал со следствием и полностью признал вину, а 46-летний заведующий и 45-летний заместитель заведующего лабораторией акционерного общества со следствием не сотрудничали, но следователем СК собраны исчерпывающие доказательства, подтвердившие их причастность к преступлениям. Каждому из них избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества. На их имущество и деньги на общую сумму более 60 миллионов рублей наложен арест. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает ведомство.

https://ria.ru/20231213/obrushenie-1915613942.html

https://ria.ru/20231213/vzyatka-1915483018.html

https://ria.ru/20231211/sk-1915000803.html

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, россия, сша, следственный комитет россии (ск рф)