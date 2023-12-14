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Путин высказался об уходе с рынка России ряда фармкомпаний - РИА Новости, 14.12.2023
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14:37 14.12.2023 (обновлено: 15:30 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/farmkompanii-1915796322.html
Путин высказался об уходе с рынка России ряда фармкомпаний
Путин высказался об уходе с рынка России ряда фармкомпаний - РИА Новости, 14.12.2023
Путин высказался об уходе с рынка России ряда фармкомпаний
Уход с рынка РФ ряда фармкомпаний - это проблема, но импорта российская сторона не закрывает, а промышленность работает активно, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:37
2023-12-14T15:30
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Уход с рынка РФ ряда фармкомпаний - это проблема, но импорта российская сторона не закрывает, а промышленность работает активно, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается нашего рынка ряда фармкомпаний - это проблема. Среди этих препаратов жизненно важных - 14, кажется. Промышленность работает активно, никакого импорта мы не закрываем, наше министерство здравоохранения, правительство видят эти проблемы. Создана специальная комиссия по импортозамещению, она работает и заверяет меня в том, что они понимают, что происходит, делают и сделают в конечном итоге все для того, чтобы обеспечить интересы тех людей, которые нуждаются в тех или иных препаратах", - сказал Путин, подводя итоги года.Глава государства также отметил, что объем производства лекарств нарастает, власти будут закупать медикаменты и по импорту."Что касается замены, да, бывает так, что что-то не подходит, надо искать. И промышленность должна работать, и врачи должны над этим работать. Часто ведь бывает, что это психологически, человек привык к определенному лекарству, но это важно, наша психология очень важна. Человек верит в это лекарство или не верит, я это понимаю. И по импорту будем закупать, будем сами производить, объем нарастает", - добавил он.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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экономика, россия, итоги года с владимиром путиным, владимир путин, здоровье - общество
Экономика, Россия, Итоги года с Владимиром Путиным, Владимир Путин, Здоровье - Общество
Путин высказался об уходе с рынка России ряда фармкомпаний

Путин: уход из России ряда фармкомпаний — это проблема, но импорт не закрывается

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Уход с рынка РФ ряда фармкомпаний - это проблема, но импорта российская сторона не закрывает, а промышленность работает активно, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Что касается нашего рынка ряда фармкомпаний - это проблема. Среди этих препаратов жизненно важных - 14, кажется. Промышленность работает активно, никакого импорта мы не закрываем, наше министерство здравоохранения, правительство видят эти проблемы. Создана специальная комиссия по импортозамещению, она работает и заверяет меня в том, что они понимают, что происходит, делают и сделают в конечном итоге все для того, чтобы обеспечить интересы тех людей, которые нуждаются в тех или иных препаратах", - сказал Путин, подводя итоги года.
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Глава государства также отметил, что объем производства лекарств нарастает, власти будут закупать медикаменты и по импорту.
«
"Что касается замены, да, бывает так, что что-то не подходит, надо искать. И промышленность должна работать, и врачи должны над этим работать. Часто ведь бывает, что это психологически, человек привык к определенному лекарству, но это важно, наша психология очень важна. Человек верит в это лекарство или не верит, я это понимаю. И по импорту будем закупать, будем сами производить, объем нарастает", - добавил он.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
 
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