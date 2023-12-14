https://ria.ru/20231214/energonositeli-1915828341.html

Путин заявил, что Япония не отказывается от российских энергоносителей

Путин заявил, что Япония не отказывается от российских энергоносителей - РИА Новости, 14.12.2023

Путин заявил, что Япония не отказывается от российских энергоносителей

Япония не отказывается и берет российские энергоносители, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:56

2023-12-14T15:56

2023-12-14T16:04

япония

итоги года с владимиром путиным

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915812285_0:150:3106:1897_1920x0_80_0_0_0cfc563079993213e61a3fe307c2e1dc.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Япония не отказывается и берет российские энергоносители, заявил Владимир Путин."Кстати сказать, Япония не отказывается и берет. Пожалуйста - берет. Ради бога - пускай дальше это делает, мы не против", - сказал он, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231206/rynok-1914237558.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

япония, итоги года с владимиром путиным, в мире