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Путин заявил, что Япония не отказывается от российских энергоносителей
Путин заявил, что Япония не отказывается от российских энергоносителей - РИА Новости, 14.12.2023
Путин заявил, что Япония не отказывается от российских энергоносителей
Япония не отказывается и берет российские энергоносители, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:56
2023-12-14T15:56
2023-12-14T16:04
япония
итоги года с владимиром путиным
в мире
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Япония не отказывается и берет российские энергоносители, заявил Владимир Путин."Кстати сказать, Япония не отказывается и берет. Пожалуйста - берет. Ради бога - пускай дальше это делает, мы не против", - сказал он, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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япония, итоги года с владимиром путиным, в мире
Япония, Итоги года с Владимиром Путиным, В мире
Путин заявил, что Япония не отказывается от российских энергоносителей
Путин: Япония не отказывается и берет российские энергоносители