https://ria.ru/20231214/ekolaboratorii-1915809643.html

Свыше 20 выездов по проверке воздуха совершили эколаборатории в Подмосковье

Свыше 20 выездов по проверке воздуха совершили эколаборатории в Подмосковье - РИА Новости, 14.12.2023

Свыше 20 выездов по проверке воздуха совершили эколаборатории в Подмосковье

С 7 по 14 декабря в рамках мониторинга атмосферного воздуха в Московской области мобильные эколаборатории ГКУ "Мособлэкомониторинг" совершили 21 выезд, сообщает РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:21

2023-12-14T15:21

2023-12-14T15:21

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. С 7 по 14 декабря в рамках мониторинга атмосферного воздуха в Московской области мобильные эколаборатории ГКУ "Мособлэкомониторинг" совершили 21 выезд, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона. Выезды были организованы в 13 муниципалитетах: Коломна, Химки, Балашиха, Реутов, Наро-Фоминский, Воскресенск, Красногорск, Люберцы, Раменский, Егорьевск, Мытищи, Одинцовский, Пушкинский. "Специалисты ГКУ "Мособлэкомониторинг" стоят на страже чистоты атмосферы, они совершают выезды в городские округа как днем, так и ночью. Работа по мониторингу атмосферного воздуха в регионе необходима для улучшения экологической обстановки", - сказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов, его цитирует пресс-служба. Он добавил, что с помощью замеров концентраций загрязняющих веществ определяются источники негативного воздействия на окружающую среду, к которым применяются меры для снижения выбросов. В пресс-службе пояснили, что исследования состояния атмосферного воздуха производили по 32 загрязняющим веществам. По результатам исследования отобранных проб воздуха лишь в двух точках проведения отбора наибольшие разовые концентрации сероводорода составили 0,6 ПДК м. р. (предельно допустимая концентрация) является превышением установленных нормативов. Содержание же остальных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышало 0,2 ПДК м. р. "Постоянно совершенствуя нашу систему экологического мониторинга, мы улучшаем и состояние окружающей среды. Польза от проделанной работы наглядна, однако нам еще есть к чему стремиться", - отметил Фирсов, его слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20230928/skhema-1899233469.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), химки, коломна