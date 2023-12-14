https://ria.ru/20231214/dvoynik-1915881868.html

СПбГУ не прокомментировал, что виртуальный двойник Путина учится в вузе

СПбГУ не прокомментировал, что виртуальный двойник Путина учится в вузе - РИА Новости, 14.12.2023

СПбГУ не прокомментировал, что виртуальный двойник Путина учится в вузе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) не подтвердил и не опроверг, что виртуальный "двойник" президента... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T18:44

2023-12-14T18:44

2023-12-14T18:44

общество

владимир путин

санкт-петербургский государственный университет

итоги года с владимиром путиным

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) не подтвердил и не опроверг, что виртуальный "двойник" президента России Владимира Путина является студентом вуза, следует из ответа университета на запрос РИА Новости. В ходе большой ежегодной пресс-конференции, которая в этом году была совмещена с прямой линией, Путину поступил вопрос от человека, который с помощью искусственного интеллекта сгенерировал свое изображение в образе Путина. Он спросил, правда ли, что у президента много двойников. Ведущая прямой линии Екатерина Березовская подчеркнула, что задающий вопрос не представился. Подпись под его изображением гласила "студент СПбГУ". Глава государства, отвечая на вопрос виртуального "двойника", заявил, что это его первый двойник. "Сегодня Санкт-Петербургский государственный университет уделяет большое внимание развитию образовательных направлений, а также научных исследований, связанных с технологиями искусственного интеллекта… Кроме того, университет уделяет большое внимание исследованиям вопросов влияния активного использования искусственного интеллекта на жизнь обычных людей", - говорится в ответе СПбГУ на запрос агентства с просьбой уточнить, действительно ли виртуального "двойника" главы государства создал один из студентов университета. Как отметили в Петербургском университете, одной из самых популярных основных образовательных программ бакалавриата в 2023 году стала "Прикладная математика, программирование и искусственный интеллект", что свидетельствует об "особенной востребованности этого направления среди абитуриентов".

https://ria.ru/20231214/razvitie-1915817736.html

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Вопрос Путину от виртуального двойника Настоящему Путину задал вопрос Путин виртуальный. Вопрос был про двойников. 2023-12-14T18:44 true PT0M27S

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общество, владимир путин, санкт-петербургский государственный университет, итоги года с владимиром путиным