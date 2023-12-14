https://ria.ru/20231214/dolg-1915766165.html

Российский внешний госдолг опустился до минимума с 2015 года

Российский внешний госдолг опустился до минимума с 2015 года - РИА Новости, 14.12.2023

Российский внешний госдолг опустился до минимума с 2015 года

Объем внешнего долга российских органов государственного управления за третий квартал сократился сразу на 13% - до 32 миллиардов долларов, а его доля в общей... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:26

2023-12-14T13:26

2023-12-14T13:26

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Объем внешнего долга российских органов государственного управления за третий квартал сократился сразу на 13% - до 32 миллиардов долларов, а его доля в общей внешней задолженности опустилась ниже 10% впервые за пять лет, следует из анализа данных ЦБ, проведенного РИА Новости. Президент России Владимир Путин ранее в четверг обратил внимание на резкое сокращение российского внешнего госдолга - с 46 миллиардов долларов по итогам прошлого года до 32 миллиардов долларов, отметив, что это говорит о макроэкономической и финансовой стабильности страны. Согласно данным регулятора, по итогам третьего квартала внешний долг органов управления сократился до 32 миллиардов долларов с 36,9 миллиарда долларов кварталом ранее. Это стало минимальным значением с конца 2015 года. При этом его доля во всей внешней задолженности РФ сократилась почти на 1 процентный пункт - до 9,72%. Последний раз доля ниже 10% была в конце 2018 года.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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экономика, россия, владимир путин