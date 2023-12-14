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Российский внешний госдолг опустился до минимума с 2015 года - РИА Новости, 14.12.2023
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13:26 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/dolg-1915766165.html
Российский внешний госдолг опустился до минимума с 2015 года
Российский внешний госдолг опустился до минимума с 2015 года - РИА Новости, 14.12.2023
Российский внешний госдолг опустился до минимума с 2015 года
Объем внешнего долга российских органов государственного управления за третий квартал сократился сразу на 13% - до 32 миллиардов долларов, а его доля в общей... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:26
2023-12-14T13:26
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Объем внешнего долга российских органов государственного управления за третий квартал сократился сразу на 13% - до 32 миллиардов долларов, а его доля в общей внешней задолженности опустилась ниже 10% впервые за пять лет, следует из анализа данных ЦБ, проведенного РИА Новости. Президент России Владимир Путин ранее в четверг обратил внимание на резкое сокращение российского внешнего госдолга - с 46 миллиардов долларов по итогам прошлого года до 32 миллиардов долларов, отметив, что это говорит о макроэкономической и финансовой стабильности страны. Согласно данным регулятора, по итогам третьего квартала внешний долг органов управления сократился до 32 миллиардов долларов с 36,9 миллиарда долларов кварталом ранее. Это стало минимальным значением с конца 2015 года. При этом его доля во всей внешней задолженности РФ сократилась почти на 1 процентный пункт - до 9,72%. Последний раз доля ниже 10% была в конце 2018 года.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Российский внешний госдолг опустился до минимума с 2015 года

Российский внешний госдолг опустился до минимума с 2015 года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Объем внешнего долга российских органов государственного управления за третий квартал сократился сразу на 13% - до 32 миллиардов долларов, а его доля в общей внешней задолженности опустилась ниже 10% впервые за пять лет, следует из анализа данных ЦБ, проведенного РИА Новости.
Президент России Владимир Путин ранее в четверг обратил внимание на резкое сокращение российского внешнего госдолга - с 46 миллиардов долларов по итогам прошлого года до 32 миллиардов долларов, отметив, что это говорит о макроэкономической и финансовой стабильности страны.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Погашение внешнего долга российскими компаниями идет ритмично, заявил Путин
Вчера, 12:19
Согласно данным регулятора, по итогам третьего квартала внешний долг органов управления сократился до 32 миллиардов долларов с 36,9 миллиарда долларов кварталом ранее. Это стало минимальным значением с конца 2015 года.
При этом его доля во всей внешней задолженности РФ сократилась почти на 1 процентный пункт - до 9,72%. Последний раз доля ниже 10% была в конце 2018 года.
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