https://ria.ru/20231214/dogovor-1915662028.html

Белоруссия расторгла договор с Украиной о сотрудничестве в области науки

Белоруссия расторгла договор с Украиной о сотрудничестве в области науки - РИА Новости, 14.12.2023

Белоруссия расторгла договор с Украиной о сотрудничестве в области науки

Правительство Белоруссии своим постановлением решило прекратить действие договора с Украиной о сотрудничестве в области науки и технологий, говорится в... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T01:03

2023-12-14T01:03

2023-12-14T01:03

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украина

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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Правительство Белоруссии своим постановлением решило прекратить действие договора с Украиной о сотрудничестве в области науки и технологий, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны документе. "Прекратить действие договора между правительством Беларуси и правительством Украины о сотрудничестве в области науки и технологий, подписанного в Киеве 17 декабря 1992 года", - говорится в постановлении. Документ поручает МИД направить уведомление о прекращении действия договора. Постановление вступило в силу с момента принятия – 12 декабря. Украина в последнее время регулярно сообщает о выходе из ряда соглашений с Белоруссией. Власти Белоруссии в свою очередь на национальном правовом уровне оформляют прекращение действия этих документов.

https://ria.ru/20231213/verbovka-1915506922.html

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в мире, белоруссия, украина