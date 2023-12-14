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Белоруссия расторгла договор с Украиной о сотрудничестве в области науки
Белоруссия расторгла договор с Украиной о сотрудничестве в области науки - РИА Новости, 14.12.2023
Белоруссия расторгла договор с Украиной о сотрудничестве в области науки
Правительство Белоруссии своим постановлением решило прекратить действие договора с Украиной о сотрудничестве в области науки и технологий, говорится в... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T01:03
2023-12-14T01:03
2023-12-14T01:03
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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Правительство Белоруссии своим постановлением решило прекратить действие договора с Украиной о сотрудничестве в области науки и технологий, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны документе. "Прекратить действие договора между правительством Беларуси и правительством Украины о сотрудничестве в области науки и технологий, подписанного в Киеве 17 декабря 1992 года", - говорится в постановлении. Документ поручает МИД направить уведомление о прекращении действия договора. Постановление вступило в силу с момента принятия – 12 декабря. Украина в последнее время регулярно сообщает о выходе из ряда соглашений с Белоруссией. Власти Белоруссии в свою очередь на национальном правовом уровне оформляют прекращение действия этих документов.
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в мире, белоруссия, украина
В мире, Белоруссия, Украина
Белоруссия расторгла договор с Украиной о сотрудничестве в области науки
Минск расторг договор с Украиной о сотрудничестве в области науки и технологий
МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Правительство Белоруссии своим постановлением решило прекратить действие договора с Украиной о сотрудничестве в области науки и технологий, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны документе.
«
"Прекратить действие договора между правительством Беларуси и правительством Украины о сотрудничестве в области науки и технологий, подписанного в Киеве 17 декабря 1992 года", - говорится в постановлении.
Документ поручает МИД направить уведомление о прекращении действия договора.
Постановление вступило в силу с момента принятия – 12 декабря.
Украина в последнее время регулярно сообщает о выходе из ряда соглашений с Белоруссией. Власти Белоруссии в свою очередь на национальном правовом уровне оформляют прекращение действия этих документов.
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