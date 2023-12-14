https://ria.ru/20231214/dezinfektsiya-1915701077.html

Вход в Гостиный Двор, где выступит Путин, дезинфицируют

Вход в Гостиный Двор, где выступит Путин, дезинфицируют - РИА Новости, 14.12.2023

Вход в Гостиный Двор, где выступит Путин, дезинфицируют

Рамки замера температуры и обработки рук установлены на входе с Гостиный двор в российской столице, где пройдут "Итоги года с Владимиром Путиным", передает... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T11:04

2023-12-14T11:04

2023-12-14T11:15

итоги года с владимиром путиным

владимир путин

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915702844_0:317:2829:1908_1920x0_80_0_0_2a5491d8e16ab3d361b5f6f805e5a1ab.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Рамки замера температуры и обработки рук установлены на входе с Гостиный двор в российской столице, где пройдут "Итоги года с Владимиром Путиным", передает корреспондент РИА Новости. Помимо традиционных рамок металлоискателей, непосредственно на входе в Гостиный двор установлен комплекс дезинфекции на основе ионов серебра. Для того, чтобы пройти через эту рамку, надо обработать руки санитайзером и замерить температуру тела. Непосредственно при проходе через саму рамку происходит дезинфицирующая обработка. "Это некий барьер, который предупреждает распространение вирусных инфекций, включая COVID 19", - сказал журналистам разработчик системы Александр Моськин. Он подчеркнул, что эффективность системы подтверждена исследованиями, и это абсолютно безопасно для здоровья.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/politika-1915567173.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

итоги года с владимиром путиным, владимир путин, москва