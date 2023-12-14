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Вход в Гостиный Двор, где выступит Путин, дезинфицируют - РИА Новости, 14.12.2023
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11:04 14.12.2023 (обновлено: 11:15 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/dezinfektsiya-1915701077.html
Вход в Гостиный Двор, где выступит Путин, дезинфицируют
Вход в Гостиный Двор, где выступит Путин, дезинфицируют - РИА Новости, 14.12.2023
Вход в Гостиный Двор, где выступит Путин, дезинфицируют
Рамки замера температуры и обработки рук установлены на входе с Гостиный двор в российской столице, где пройдут "Итоги года с Владимиром Путиным", передает... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T11:04
2023-12-14T11:15
итоги года с владимиром путиным
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Рамки замера температуры и обработки рук установлены на входе с Гостиный двор в российской столице, где пройдут "Итоги года с Владимиром Путиным", передает корреспондент РИА Новости. Помимо традиционных рамок металлоискателей, непосредственно на входе в Гостиный двор установлен комплекс дезинфекции на основе ионов серебра. Для того, чтобы пройти через эту рамку, надо обработать руки санитайзером и замерить температуру тела. Непосредственно при проходе через саму рамку происходит дезинфицирующая обработка. "Это некий барьер, который предупреждает распространение вирусных инфекций, включая COVID 19", - сказал журналистам разработчик системы Александр Моськин. Он подчеркнул, что эффективность системы подтверждена исследованиями, и это абсолютно безопасно для здоровья.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Итоги года с Владимиром Путиным, Владимир Путин, Москва
Вход в Гостиный Двор, где выступит Путин, дезинфицируют

На входе в Гостиный Двор, где выступит Путин, установили системы дезинфекции

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРамка дезинфекции в Гостином дворе
Рамка дезинфекции в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Рамка дезинфекции в Гостином дворе
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Рамки замера температуры и обработки рук установлены на входе с Гостиный двор в российской столице, где пройдут "Итоги года с Владимиром Путиным", передает корреспондент РИА Новости.
Помимо традиционных рамок металлоискателей, непосредственно на входе в Гостиный двор установлен комплекс дезинфекции на основе ионов серебра.
Для того, чтобы пройти через эту рамку, надо обработать руки санитайзером и замерить температуру тела. Непосредственно при проходе через саму рамку происходит дезинфицирующая обработка.
"Это некий барьер, который предупреждает распространение вирусных инфекций, включая COVID 19", - сказал журналистам разработчик системы Александр Моськин.
Он подчеркнул, что эффективность системы подтверждена исследованиями, и это абсолютно безопасно для здоровья.
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