https://ria.ru/20231214/deti-1915913722.html

Дюмин: в Тульской области дети участников СВО получат по пять тысяч рублей

Дюмин: в Тульской области дети участников СВО получат по пять тысяч рублей - РИА Новости, 14.12.2023

Дюмин: в Тульской области дети участников СВО получат по пять тысяч рублей

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал указ о выделении к Новому году детям участников СВО вместе со сладким подарком единовременной выплаты в... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T21:43

2023-12-14T21:43

2023-12-14T21:46

тульская область

общество

тульская область

россия

мариуполь

владимир путин

алексей дюмин

итоги года с владимиром путиным

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915914702_0:0:1801:1014_1920x0_80_0_0_38bfb4a06a1c3fd5eb7f4b78055162a0.jpg

ТУЛА, 14 дек — РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал указ о выделении к Новому году детям участников СВО вместе со сладким подарком единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона. В четверг за ходом прямой линии президента России Владимира Путина из Ситуационного центра следили члены правительства Тульской области во главе с губернатором. По ее окончании глава региона провел совещание, где дал ряд поручений. "Одна из главных тем, которая волнует россиян, - это специальная военная операция. В Тульской области действует комплекс мер поддержки участников СВО и их семей, который постоянно расширяется. Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым дети участников СВО вместе с новогодними подарками получат по 5 тысяч рублей", - цитируют в пресс-службе слова Дюмина. Также даны поручения, касающиеся вовлечения ветеранов СВО в патриотическое воспитание молодежи, поддержки семей с детьми, малых и средних предприятий. В ходе прямой линии президент уделил особое внимание новым территориям страны. Как отметили в пресс-службе, к настоящему времени туляки восстановили в Мариуполе 21 многоквартирный жилой дом, инженерные коммуникации, детский сад и школу. Ведется восстановление профессионального лицея. На контроле – прохождение отопительного сезона. Дюмин поручил заместителю председателя правительства региона Элеоноре Шевченко держать на контроле ход восстановительных работ, которые ведут тульские строители. "Одно из важных заявлений президента – о продолжении программы модернизации первичного звена здравоохранения. Только в этом году по этой программе в Тульской области капитально отремонтирован 21 объект - поликлиники, ФАПы, амбулатории. Приобретено 60 единиц медоборудования и 66 автомобилей. Программа модернизации действует до 2025 года. Алексей Дюмин поручил заместителю председателя облправительства Дмитрию Маркову начать готовить предложения по направлениям, на которых необходимо сосредоточиться в дальнейшем. Особый акцент должен быть сделан на повышении качества и доступности медицинской помощи в сельской местности", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231212/avtobusy_shkolam-1915365934.html

https://ria.ru/20231209/proekt-1914831246.html

тульская область

россия

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, тульская область, россия, мариуполь, владимир путин, алексей дюмин, итоги года с владимиром путиным