Дюмин: в Тульской области дети участников СВО получат по пять тысяч рублей
© Фото: Пресс-служба правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Алексей Дюмин
© Фото: Пресс-служба правительства Тульской области
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Архивное фото
ТУЛА, 14 дек — РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал указ о выделении к Новому году детям участников СВО вместе со сладким подарком единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
В четверг за ходом прямой линии президента России Владимира Путина из Ситуационного центра следили члены правительства Тульской области во главе с губернатором. По ее окончании глава региона провел совещание, где дал ряд поручений.
«
"Одна из главных тем, которая волнует россиян, - это специальная военная операция. В Тульской области действует комплекс мер поддержки участников СВО и их семей, который постоянно расширяется. Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым дети участников СВО вместе с новогодними подарками получат по 5 тысяч рублей", - цитируют в пресс-службе слова Дюмина.
Также даны поручения, касающиеся вовлечения ветеранов СВО в патриотическое воспитание молодежи, поддержки семей с детьми, малых и средних предприятий.
В ходе прямой линии президент уделил особое внимание новым территориям страны. Как отметили в пресс-службе, к настоящему времени туляки восстановили в Мариуполе 21 многоквартирный жилой дом, инженерные коммуникации, детский сад и школу. Ведется восстановление профессионального лицея. На контроле – прохождение отопительного сезона. Дюмин поручил заместителю председателя правительства региона Элеоноре Шевченко держать на контроле ход восстановительных работ, которые ведут тульские строители.
«
"Одно из важных заявлений президента – о продолжении программы модернизации первичного звена здравоохранения. Только в этом году по этой программе в Тульской области капитально отремонтирован 21 объект - поликлиники, ФАПы, амбулатории. Приобретено 60 единиц медоборудования и 66 автомобилей. Программа модернизации действует до 2025 года. Алексей Дюмин поручил заместителю председателя облправительства Дмитрию Маркову начать готовить предложения по направлениям, на которых необходимо сосредоточиться в дальнейшем. Особый акцент должен быть сделан на повышении качества и доступности медицинской помощи в сельской местности", - добавил собеседник агентства.