Рейтинг@Mail.ru
Дюмин: в Тульской области дети участников СВО получат по пять тысяч рублей - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
 
21:43 14.12.2023 (обновлено: 21:46 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/deti-1915913722.html
Дюмин: в Тульской области дети участников СВО получат по пять тысяч рублей
Дюмин: в Тульской области дети участников СВО получат по пять тысяч рублей - РИА Новости, 14.12.2023
Дюмин: в Тульской области дети участников СВО получат по пять тысяч рублей
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал указ о выделении к Новому году детям участников СВО вместе со сладким подарком единовременной выплаты в... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T21:43
2023-12-14T21:46
тульская область
общество
тульская область
россия
мариуполь
владимир путин
алексей дюмин
итоги года с владимиром путиным
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915914702_0:0:1801:1014_1920x0_80_0_0_38bfb4a06a1c3fd5eb7f4b78055162a0.jpg
ТУЛА, 14 дек — РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал указ о выделении к Новому году детям участников СВО вместе со сладким подарком единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона. В четверг за ходом прямой линии президента России Владимира Путина из Ситуационного центра следили члены правительства Тульской области во главе с губернатором. По ее окончании глава региона провел совещание, где дал ряд поручений. "Одна из главных тем, которая волнует россиян, - это специальная военная операция. В Тульской области действует комплекс мер поддержки участников СВО и их семей, который постоянно расширяется. Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым дети участников СВО вместе с новогодними подарками получат по 5 тысяч рублей", - цитируют в пресс-службе слова Дюмина. Также даны поручения, касающиеся вовлечения ветеранов СВО в патриотическое воспитание молодежи, поддержки семей с детьми, малых и средних предприятий. В ходе прямой линии президент уделил особое внимание новым территориям страны. Как отметили в пресс-службе, к настоящему времени туляки восстановили в Мариуполе 21 многоквартирный жилой дом, инженерные коммуникации, детский сад и школу. Ведется восстановление профессионального лицея. На контроле – прохождение отопительного сезона. Дюмин поручил заместителю председателя правительства региона Элеоноре Шевченко держать на контроле ход восстановительных работ, которые ведут тульские строители. "Одно из важных заявлений президента – о продолжении программы модернизации первичного звена здравоохранения. Только в этом году по этой программе в Тульской области капитально отремонтирован 21 объект - поликлиники, ФАПы, амбулатории. Приобретено 60 единиц медоборудования и 66 автомобилей. Программа модернизации действует до 2025 года. Алексей Дюмин поручил заместителю председателя облправительства Дмитрию Маркову начать готовить предложения по направлениям, на которых необходимо сосредоточиться в дальнейшем. Особый акцент должен быть сделан на повышении качества и доступности медицинской помощи в сельской местности", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231212/avtobusy_shkolam-1915365934.html
https://ria.ru/20231209/proekt-1914831246.html
тульская область
россия
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915914702_87:0:1687:1200_1920x0_80_0_0_59060b8f16ba532acacabfea92c010b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, тульская область, россия, мариуполь, владимир путин, алексей дюмин, итоги года с владимиром путиным
Тульская область, Общество, Тульская область, Россия, Мариуполь, Владимир Путин, Алексей Дюмин, Итоги года с Владимиром Путиным

Дюмин: в Тульской области дети участников СВО получат по пять тысяч рублей

© Фото: Пресс-служба правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Алексей Дюмин
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин
© Фото: Пресс-служба правительства Тульской области
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУЛА, 14 дек — РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал указ о выделении к Новому году детям участников СВО вместе со сладким подарком единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
В четверг за ходом прямой линии президента России Владимира Путина из Ситуационного центра следили члены правительства Тульской области во главе с губернатором. По ее окончании глава региона провел совещание, где дал ряд поручений.
Губернатор Алексей Дюмин во время церемонии передачи новых автобусов школам - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Губернатор Дюмин передал тульским школам 49 новых автобусов
12 декабря, 17:40
«
"Одна из главных тем, которая волнует россиян, - это специальная военная операция. В Тульской области действует комплекс мер поддержки участников СВО и их семей, который постоянно расширяется. Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым дети участников СВО вместе с новогодними подарками получат по 5 тысяч рублей", - цитируют в пресс-службе слова Дюмина.
Также даны поручения, касающиеся вовлечения ветеранов СВО в патриотическое воспитание молодежи, поддержки семей с детьми, малых и средних предприятий.
В ходе прямой линии президент уделил особое внимание новым территориям страны. Как отметили в пресс-службе, к настоящему времени туляки восстановили в Мариуполе 21 многоквартирный жилой дом, инженерные коммуникации, детский сад и школу. Ведется восстановление профессионального лицея. На контроле – прохождение отопительного сезона. Дюмин поручил заместителю председателя правительства региона Элеоноре Шевченко держать на контроле ход восстановительных работ, которые ведут тульские строители.
Более 2000 человек поучаствовали в спортивном проекте Битва клубов в Туле
Более 2000 человек поучаствовали в спортивном проекте "Битва клубов" в Туле
9 декабря, 17:31
«
"Одно из важных заявлений президента – о продолжении программы модернизации первичного звена здравоохранения. Только в этом году по этой программе в Тульской области капитально отремонтирован 21 объект - поликлиники, ФАПы, амбулатории. Приобретено 60 единиц медоборудования и 66 автомобилей. Программа модернизации действует до 2025 года. Алексей Дюмин поручил заместителю председателя облправительства Дмитрию Маркову начать готовить предложения по направлениям, на которых необходимо сосредоточиться в дальнейшем. Особый акцент должен быть сделан на повышении качества и доступности медицинской помощи в сельской местности", - добавил собеседник агентства.
 
Тульская областьОбществоТульская областьРоссияМариупольВладимир ПутинАлексей ДюминИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала