https://ria.ru/20231214/dengi-1915748359.html

Путин высмеял поездки Зеленского на Запад

Путин высмеял поездки Зеленского на Запад - РИА Новости, 14.12.2023

Путин высмеял поездки Зеленского на Запад

Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:50

2023-12-14T12:50

2023-12-14T13:07

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

итоги года с владимиром путиным

политика

украина

владимир путин

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления, заявил президент РФ Владимир Путин."Связано, видимо, с поездками руководства Украины с целью выклянчить дополнительные деньги на содержание страны, на военную составляющую, на технику, на боеприпасы. Подход, видимо, такой, пока ездят и клянчат, что у вооруженных сил Украины есть какие-то шансы добиться во чтобы то ни стало, любой ценой, не считаясь с потерями, какого-то успеха в рамках так называемого контрнаступления. Просто выбивают оттуда, вот и все", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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Влада Копылова

владимир зеленский, итоги года с владимиром путиным, политика, украина, владимир путин