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Путин высмеял поездки Зеленского на Запад
Путин высмеял поездки Зеленского на Запад - РИА Новости, 14.12.2023
Путин высмеял поездки Зеленского на Запад
Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:50
2023-12-14T12:50
2023-12-14T13:07
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
итоги года с владимиром путиным
политика
украина
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления, заявил президент РФ Владимир Путин."Связано, видимо, с поездками руководства Украины с целью выклянчить дополнительные деньги на содержание страны, на военную составляющую, на технику, на боеприпасы. Подход, видимо, такой, пока ездят и клянчат, что у вооруженных сил Украины есть какие-то шансы добиться во чтобы то ни стало, любой ценой, не считаясь с потерями, какого-то успеха в рамках так называемого контрнаступления. Просто выбивают оттуда, вот и все", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин высмеял поездки Зеленского на Запад
Путин: Киев ездит и клянчит деньги, пытаясь показать успехи контрнаступления