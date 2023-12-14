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Путин высмеял поездки Зеленского на Запад - РИА Новости, 14.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:50 14.12.2023 (обновлено: 13:07 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/dengi-1915748359.html
Путин высмеял поездки Зеленского на Запад
Путин высмеял поездки Зеленского на Запад - РИА Новости, 14.12.2023
Путин высмеял поездки Зеленского на Запад
Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:50
2023-12-14T13:07
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
итоги года с владимиром путиным
политика
украина
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления, заявил президент РФ Владимир Путин."Связано, видимо, с поездками руководства Украины с целью выклянчить дополнительные деньги на содержание страны, на военную составляющую, на технику, на боеприпасы. Подход, видимо, такой, пока ездят и клянчат, что у вооруженных сил Украины есть какие-то шансы добиться во чтобы то ни стало, любой ценой, не считаясь с потерями, какого-то успеха в рамках так называемого контрнаступления. Просто выбивают оттуда, вот и все", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
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владимир зеленский, итоги года с владимиром путиным, политика, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Итоги года с Владимиром Путиным, Политика, Украина, Владимир Путин
Путин высмеял поездки Зеленского на Запад

Путин: Киев ездит и клянчит деньги, пытаясь показать успехи контрнаступления

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Связано, видимо, с поездками руководства Украины с целью выклянчить дополнительные деньги на содержание страны, на военную составляющую, на технику, на боеприпасы. Подход, видимо, такой, пока ездят и клянчат, что у вооруженных сил Украины есть какие-то шансы добиться во чтобы то ни стало, любой ценой, не считаясь с потерями, какого-то успеха в рамках так называемого контрнаступления. Просто выбивают оттуда, вот и все", - сказал Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийИтоги года с Владимиром ПутинымПолитикаУкраинаВладимир Путин
 
 
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