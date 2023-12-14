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Путин назвал вопрос о денацификации Украины актуальным - РИА Новости, 14.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:23 14.12.2023 (обновлено: 12:55 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/denatsifikatsiya-1915733466.html
Путин назвал вопрос о денацификации Украины актуальным
Путин назвал вопрос о денацификации Украины актуальным - РИА Новости, 14.12.2023
Путин назвал вопрос о денацификации Украины актуальным
Вопрос денацификации на Украине актуален, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:23
2023-12-14T12:55
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
степан бандера
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вопрос денацификации на Украине актуален, заявил президент России Владимир Путин."Руководитель сегодняшней администрации киевской на глазах у всего мира стоя аплодирует бывшему солдату СС, напрямую участвовавшему в холокосте, уничтожении полутора миллионов евреев на Украине, русских и поляков, стоя аплодирует. Это чего, не проявление нацизма что ли? Поэтому вопрос денацификации - он актуальный", - сказал Путин, подводя итоги года.На Украине не соглашались с тем, что у них происходит фашизация, при этом возводя в ранг национального героя нациста Степана Бандеру, добавил Путин."В целом, они не соглашались тем, что им нужна какая-то денацификация, говоря о том, что никакой фашизации, значит, роста таких настроений нет. Ну как же нет? Когда национальный герой известный не просто националист, а нацист - Бандера, возведён в ранг национального героя", - сказал президент.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Путин: вопрос денацификации Украины актуален
Путин: вопрос денацификации Украины актуален
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владимир путин, украина, степан бандера, итоги года с владимиром путиным
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина, Степан Бандера, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин назвал вопрос о денацификации Украины актуальным

Путин: денацификация актуальна для страны, где национальный герой — Бандера

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вопрос денацификации на Украине актуален, заявил президент России Владимир Путин.
"Руководитель сегодняшней администрации киевской на глазах у всего мира стоя аплодирует бывшему солдату СС, напрямую участвовавшему в холокосте, уничтожении полутора миллионов евреев на Украине, русских и поляков, стоя аплодирует. Это чего, не проявление нацизма что ли? Поэтому вопрос денацификации - он актуальный", - сказал Путин, подводя итоги года.
На Украине не соглашались с тем, что у них происходит фашизация, при этом возводя в ранг национального героя нациста Степана Бандеру, добавил Путин.
"В целом, они не соглашались тем, что им нужна какая-то денацификация, говоря о том, что никакой фашизации, значит, роста таких настроений нет. Ну как же нет? Когда национальный герой известный не просто националист, а нацист - Бандера, возведён в ранг национального героя", - сказал президент.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаСтепан БандераИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
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