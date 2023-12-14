https://ria.ru/20231214/denatsifikatsiya-1915733466.html

Путин назвал вопрос о денацификации Украины актуальным

Путин назвал вопрос о денацификации Украины актуальным - РИА Новости, 14.12.2023

Путин назвал вопрос о денацификации Украины актуальным

Вопрос денацификации на Украине актуален, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:23

2023-12-14T12:23

2023-12-14T12:55

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

степан бандера

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вопрос денацификации на Украине актуален, заявил президент России Владимир Путин."Руководитель сегодняшней администрации киевской на глазах у всего мира стоя аплодирует бывшему солдату СС, напрямую участвовавшему в холокосте, уничтожении полутора миллионов евреев на Украине, русских и поляков, стоя аплодирует. Это чего, не проявление нацизма что ли? Поэтому вопрос денацификации - он актуальный", - сказал Путин, подводя итоги года.На Украине не соглашались с тем, что у них происходит фашизация, при этом возводя в ранг национального героя нациста Степана Бандеру, добавил Путин."В целом, они не соглашались тем, что им нужна какая-то денацификация, говоря о том, что никакой фашизации, значит, роста таких настроений нет. Ну как же нет? Когда национальный герой известный не просто националист, а нацист - Бандера, возведён в ранг национального героя", - сказал президент.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: вопрос денацификации Украины актуален Путин: вопрос денацификации Украины актуален 2023-12-14T12:23 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, украина, степан бандера, итоги года с владимиром путиным