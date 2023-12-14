В Хабаровском крае открыли школу креативных индустрий, заявил Дегтярев

ХАБАРОВСК, 14 дек - РИА Новости. Первую школу креативных индустрий для детей 12-17 лет открыли в Хабаровском крае, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале. "За креативными индустриями - будущее! Сегодня мы открыли первую в крае Школу креативных индустрий. Здесь будут учиться и креативить дети 12-17 лет, для этого есть все условия. В их распоряжении три профессиональных студии – звукорежиссуры, фото- и видеопроизводства, анимации и 3D-графики. Далее появятся студии VR и game-дизайна, современной музыки, дизайна", - написал Дегтярев. Глава региона отметил, что уже сейчас подростки смогут создавать качественный продукт – фото-портфолио, видеоклипы, анимационные фильмы, перформансы и аудиоконтент. Обучать их будут молодые педагоги, некоторые специально для этого повышали квалификацию в Москве. Образовательный центр как неотъемлемая часть креативного кластера появилась на базе Хабаровского краевого колледжа искусств. "Уверен, в своем творчестве начинающие создатели и креативщики будут прославлять наших людей, родной край, успехи предприятий. Юный кадет Виталий Степенко пообещал мне сделать хороший ролик про Родину. Обязательно его посмотрю и лайкну. Уверен, все ребята из Школы креативных индустрий станут настоящими звездочками и будут блистать в том числе и на наших фестивалях: "Анимур", "АрсеньевLIVE", фестиваль света ПРОСВЕТ", - заключил Дегтярев. Благодаря участию в федеральном проекте "Придумано в России" для центра закуплено современное оборудование: от графических планшетов до мобильного мульти-станка покадровой анимации. Общая сумма – 44 миллиона рублей, из них 35,2 миллиона – это федеральные средства. Еще почти 30 миллионов рублей выделили из краевого бюджета на ремонт помещений. По данным правительства региона, в крае ведется работа по формированию системы непрерывного образования в сфере креативных направлений, и школа станет ее первым звеном. В течение двух лет подростки пройдут бесплатное обучение по дополнительной программе. Каждый ученик в первый год сможет попробовать себя в разных направлениях креативных индустрий, создать проект и после этого выбрать основное для углубленного изучения во втором учебном году. По итогам обучения будут выданы свидетельства. Также по поручению президента РФ Владимира Путина в Хабаровске готовится открытие в 2025 году филиала Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИКа). Выпускники школы получат здесь возможность продолжить свое образование. В дальнейшем такие образовательные центры появятся и в других городах края. В 2024 году будет направлена заявка от Комсомольска-на-Амуре.
ХАБАРОВСК, 14 дек - РИА Новости. Первую школу креативных индустрий для детей 12-17 лет открыли в Хабаровском крае, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.
"За креативными индустриями - будущее! Сегодня мы открыли первую в крае Школу креативных индустрий. Здесь будут учиться и креативить дети 12-17 лет, для этого есть все условия. В их распоряжении три профессиональных студии – звукорежиссуры, фото- и видеопроизводства, анимации и 3D-графики. Далее появятся студии VR и game-дизайна, современной музыки, дизайна", - написал Дегтярев.
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Глава региона отметил, что уже сейчас подростки смогут создавать качественный продукт – фото-портфолио, видеоклипы, анимационные фильмы, перформансы и аудиоконтент. Обучать их будут молодые педагоги, некоторые специально для этого повышали квалификацию в Москве.
Образовательный центр как неотъемлемая часть креативного кластера появилась на базе Хабаровского краевого колледжа искусств.
"Уверен, в своем творчестве начинающие создатели и креативщики будут прославлять наших людей, родной край, успехи предприятий. Юный кадет Виталий Степенко пообещал мне сделать хороший ролик про Родину. Обязательно его посмотрю и лайкну. Уверен, все ребята из Школы креативных индустрий станут настоящими звездочками и будут блистать в том числе и на наших фестивалях: "Анимур", "АрсеньевLIVE", фестиваль света ПРОСВЕТ", - заключил Дегтярев.
Благодаря участию в федеральном проекте "Придумано в России" для центра закуплено современное оборудование: от графических планшетов до мобильного мульти-станка покадровой анимации. Общая сумма – 44 миллиона рублей, из них 35,2 миллиона – это федеральные средства. Еще почти 30 миллионов рублей выделили из краевого бюджета на ремонт помещений.
По данным правительства региона, в крае ведется работа по формированию системы непрерывного образования в сфере креативных направлений, и школа станет ее первым звеном. В течение двух лет подростки пройдут бесплатное обучение по дополнительной программе. Каждый ученик в первый год сможет попробовать себя в разных направлениях креативных индустрий, создать проект и после этого выбрать основное для углубленного изучения во втором учебном году. По итогам обучения будут выданы свидетельства. Также по поручению президента РФВладимира Путина в Хабаровске готовится открытие в 2025 году филиала Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИКа). Выпускники школы получат здесь возможность продолжить свое образование.
В дальнейшем такие образовательные центры появятся и в других городах края. В 2024 году будет направлена заявка от Комсомольска-на-Амуре.
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